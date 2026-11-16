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Отборът на Ландо Норис обяви своя първи пилот за дебюта си във Формула 2

  • 16 ное 2026 | 11:41
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Отборът на Ландо Норис обяви своя първи пилот за дебюта си във Формула 2

Отборът на световният шампион във Формула 1 за 2025 година Ландо Норис обяви своя първи пилот за дебюта си във Формула 2 през сезон 2027. Това е германският състезател Оливър Гьоте, който ще премине в ЛН4 Фюжън от състава на МП Моторспорт.

За Гьоте, който до края на 2025 година беше част от младежката програма на Ред Бул, това ще бъде трети пълен сезон във Формула 2. До момента германецът е карал само за МП Моторспорт, като в общо 35 старта има само две качвания на подиума, регистрирани през този сезон, след като той завърши трети в основното състезание на „Ред Бул Ринг“ и повтори резултата си в спринта на „Монца“.

„Изключително съм щастлив, че ще се присъединя към ЛН4 Фюжън за сезон 2027! Това е наистина вълнуващ проект и нямам търпение да стана част от него. Искрено вярвам, че следващата година може да бъде моята година и съм решен да се възползвам максимално от тази възможност.

„Засега съм съсредоточен върху това да завърша настоящия сезон по възможно най-добрия начин, след което веднага да започна подготовката си за 2027 година. Готов съм да дам всичко от себе си!

„Благодарен съм на семейството си, на хората от моя екип, на спонсорите ми и на Motorsport Team Germany за постоянната им подкрепа. Като част от сътрудничеството между Motorsport Team Germany и Ауди вече проведох няколко сесии на симулатора на отбора във Формула 1. Това ми позволи да натрупам полезен опит и да се запозная по-добре с пистите, на които ще се състезавам през предстоящия сезон“, коментира Гьоте.

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