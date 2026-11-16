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Прамак: Ямаха едва ли ще бъде сред фаворитите в началото на новата ера в MotoGP

  • 16 ное 2026 | 11:20
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Тимът на Прамак не очаква Ямаха да се включи в битката за челните позиции веднага след въвеждането на новия регламент с двигатели от 850 кубически сантиметра в MotoGP. Въпреки това в сателитния отбор са убедени, че японският производител ще успее да стопи изоставането си до края на сезон 2027.

След като преструктурира своя мотоциклет М1, за да внедри новия V4 двигател, марката от Ивата вече е насочила поглед към мащабната технологична реформа. Новите правила за сезон 2027 предвиждат намаляване на работния обем на агрегатите, ревизирана аеродинамика, промени в устройствата за регулиране на височината и нов доставчик на гуми – всичко това изисква солидни инвестиции в напълно нови концепции.

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За Ямаха, чието представяне през последните две години бе разочароващо, промените предоставят отлична възможност за ново начало. В същото време тийм мениджърът на Прамак Джино Борсой призовава за реализъм относно представянето на М1 в началните състезания на 2027 година.

„Предстои ни страхотен шанс през новия сезон, защото правилата и мотоциклетите ще са нови за абсолютно всички и започваме почти от нулата. Това ще бъде втора година за V4 двигателя на Ямаха. Научихме много уроци и се надявам да стартираме в по-добра форма и с по-висока скорост, макар никой да не знае къде се намират конкурентите.

„Работата е огромна, но това е нова страница за всички нас. Целта ни е да настигнем останалите производители. Не очакваме да сме на върха веднага, но смятам, че в хода на сезона ще заличим разликата“, заяви Борсой пред motorsport.com.

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През изминалата кампания преминаването към V4 конфигурация все още не донесе желания скок в резултатите. Въпреки това Ямаха ще запази тази концепция и за 850-кубиковите двигатели през 2027 година. Първите сравнения бяха направени по време на официалния тест на Пирели на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия, където стана ясно, че мощността остава слабото звено на прототипа.

„Всичко е едва в начален етап. Трасето в Австрия е много взискателно към двигателите и там все още изпитваме затруднения, но в Ямаха работят усърдно. Надявам се през зимата да направим крачка напред, а към средата или края на сезона да осъществим реален качествен скок“, коментира Борсой.

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Снимки: Gettyimages

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