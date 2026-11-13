Верстапен посочи кой ще е ключът към силното представяне в Лас Вегас

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен посочи, че оптималното загряване на гумите в студените условия в Лас Вегас ще бъде решаващо за представянето на Ред Бул в Града на греха идната седмица.

Метеорологичните прогнози предвиждат температури на трасето между 10 и 12 градуса по Целзий по време на сесиите през трите дни. Това превръща надпреварата в Невада в един от най-непредсказуемите кръгове от календара по отношение на поведението на гумите. Изключително гладката улична настилка предразполага към пързаляне и неравномерно износване на повърхността (грейнинг), вместо да осигурява нужното загряване в дълбочина, каквото пилотите постигат на писти с по-високо сцепление.

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Въпреки че триумфира в миналогодишното издание след старт от втора позиция, нидерландецът остава предпазлив и не бърза да прави заключения от предишния си успех, подчертавайки колко различно могат да реагират автомобилите от един уикенд до друг.

„Нямам никаква представа, защото това трасе е изключително специфично и е много трудно за разгадаване от абсолютно всеки“, отговори Верстапен, когато беше попитан дали Ред Бул ще е фаворит във Вегас.

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Освен ниските температури, Верстапен изтъкна и огромната права като сериозно изпитание, свързано най-вече с тазгодишните изисквания за разпределение на хибридната мощност.

„Първото голямо предизвикателство е отдаването на енергията. Правата е изключително дълга, така че вероятно ще трябва да потърся въздушна струя в средата ѝ, за да спечеля максимална скорост. Такава е играта този сезон. Управлението на енергията на тази права ще бъде изключително трудно. Възможно е трасето да напомня на „Монца“, където карането зад друг болид носи солидно предимство. Големият проблем обаче остава студът, заради който всяка кола се държи различно. Някои болиди изведнъж заработват забележително добре в такива условия – виждали сме го и преди“, коментира Верстапен.

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В исторически план болидите на Ред Бул срещат трудности на трасета с ниско сцепление и ниски температури, където аеродинамичният натиск не натоварва гумите достатъчно агресивно в сравнение с високоскоростните завои на други писти. Това контрастира с традиционната сила на тима да съхранява гумите в по-горещи условия.

„Честно казано, заради тези фактори това обикновено не е най-силната ни писта. Предстои да видим дали ще успеем да накараме гумите да работят както трябва. Всъщност това е най-важният ключ към успеха тук“, подчерта Верстапен, който спечели две от трите издания на Гран При на Лас Вегас до момента.

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Снимки: Gettyimages