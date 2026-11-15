Юрген Клоп: Изпадане от Лига А не влиза в плановете ми

Селекционерът на Германия Юрген Клоп се фокусира единствено върху позитивния сценарий – класиране за четвъртфиналите – преди решителния мач от груповата фаза на Лига на нациите срещу Нидерландия. Възможното изпадане от Лига А, в случай на загуба в понеделник в Берлин, изобщо не влиза в плановете на Клоп.

„Нямаме друг план, освен да изиграем един страхотен мач. Искаме да спечелим срещата“, заяви Клоп на пресконференция днес.

Победа срещу лидера в групата Нидерландия би гарантирала на Германия класиране за четвъртфиналите, предвид показателите в преките двубои (включително с участието на Гърция).

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„Искахме да имаме този шанс в последния мач. Сега го имаме и искаме да се възползваме от него“, добави Клоп.

Това е 50-ият двубой срещу нидерландците, а наставникът на Бундестима иска да продължи да пише история в това прочуто футболно съперничество.

Треньорът не разкри дали намиращият се в добра форма нападател Браян Груда ще запази мястото си в състава, или защитникът Нико Шлотербек ще влезе в игра.

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Клоп разполага с целия си състав, като капитанът Йошуа Кимих вече е преодолял лека травма в глезена. Кимих и останалите играчи участваха в последната тренировка в неделя без видими затруднения – два дни след победата с 3:1 над Сърбия.

Само 23-ма от общо 24-мата футболисти в групата могат да бъдат картотекирани за мача в понеделник, като Клоп отново остави извън състава тийнейджъра от Борусия (Мьонхенгладбах) Уаел Моя, съобщиха от Германския футболен съюз.

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Снимки: Imago