Енеа Бастианини настоява за промяна в "несправедливите" правила за тестове в MotoGP

Пилотът на Tech3 КТМ Енеа Бастианини продължава своята кампания за промяна в правилата за тестове в MotoGP преди началото на следващия сезон. Причината за недоволството е сериозното предимство, което част от състезателите вече натрупват с новите 850-кубикови машини, които ще бъдат въведени догодина.

Новото поколение мотоциклети се отличава с преработена аеродинамика, гуми от Пирели и пълна забрана за устройствата за регулиране на височината по време на движение. Въпреки че промените са мащабни, подготовката на пилотите на решетката се оказва силно неравностойна.

Дукати вече предостави новия мотор на Марк Маркес и Фермин Алдегер по време на официалните изпитания на „Бърно“ и „Ред Бул Ринг“. Топрак Разгатлиоглу проведе тестове с Ямаха, Марко Бедзеки и Раул Фернандес имаха възможност да изпробват машината на Априлия, а Диого Морейра направи серии от обиколки с Хонда. Всички те ще се състезават за същите марки и през следващата кампания. Достъп до новите двигатели вече получиха и пилоти, които сменят производителите си – Лука Марини и Жоан Мир за Хонда, както и Педро Акоста за КТМ.

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Най-голям пробег с бъдещия мотоциклет обаче е натрупал Николо Булега, който от пролетта насам изпълнява ролята на официален тестов пилот на Дукати в поредица от частни сесии. Така сред титулярите за 2027 година Булега ще разполага с най-богат опит с новия пакет, докато останалите тествали пилоти също ще имат огромно предимство пред съперниците си.

В коренно различна позиция се намира Бастианини, който преминава от Tech3 КТМ в Тракхаус Априлия. Италианецът няма да има възможност да изпробва 850-кубиковия мотор преди финалните тестове във Валенсия следващия месец. Неговият казус не е единичен – пилоти като Хорхе Мартин, Ай Огура, Франческо Баная, Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио също не са участвали в официалните изпитания през 2027 година.

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Това означава, че преди изпитанията на „Сепанг“ през февруари италианецът и част от неговите колеги ще разполагат само с един ден опит върху новите мотори. В същото време съперниците им ще са навъртели сериозен километраж, като Булега например ще има право да се включи и в предварителния шейкдаун тест на малайзийското трасе в качеството си на новобранец.

Бастианини настоява ръководството на шампионата да позволи на пилотите, сменящи отбора си, също да участват в двудневния предварителен тест на „Сепанг“, за да компенсират изоставането си от изминалата 2026 година. Той повдигна темата за първи път по време на уикенда в Индонезия, но месец по-късно признава, че развитие все още няма.

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„Няма никакъв напредък по този въпрос. Смятам, че трябва да продължим да настояваме и да го обсъждаме. Не знам дали ще успеем да проведем разговори още този уикенд или след завръщането ни в Европа, но е важно да дискутираме темата и с останалите пилоти. В крайна сметка ще разполагаме с твърде малко обиколки, за да свикнем с напълно новите мотори преди старта на състезанията, докато други имаха шанса да направят мащабни тестове – това просто не е честно“, каза Звяра пред медиите в Катар.

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Снимки: Gettyimages