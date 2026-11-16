Как Истанбул преобразява своята писта, за да си осигури дългосрочно бъдеще във Формула 1

Намирането на точния баланс често е най-трудната задача в съвременната Формула 1. Това важи с пълна сила както за техническите правила, разкъсвани между желанията на пилотите, пуристите и жадната за непрестанни изпреварвания ТикТок аудитория, така и за подбора на състезателните локации.

През последните години в календара навлязоха редица временни градски трасета в бляскави дестинации като Маями, Лас Вегас и Мадрид. Въпреки търговския си успех, те рядко будят истинско вълнение у най-запалените фенове. Предстоящото завръщане на състезанието край Босфора обаче предлага перфектно съчетание между комерсиалния мащаб на световен мегаполис и спортната стойност на обичана класическа писта, прочута с емблематичния си завой №8.

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В навечерието на новия старт на Гран при на Турция президентът на Турската автомобилна федерация (ТОСФЕД) Ерен Ючлертопраги коментира пред motorsport.com амбицията за съчетаване на високите стандарти на модерния шампионат с традициите на пистовите състезания.

„От позицията на фенове винаги сме по-развълнувани за стартове на класически съоръжения от старата школа. Радваме се, че ръководството на Формула 1 одобри предложението ни и благодарение на сериозната подкрепа от президента на ФИА Мохамед бин Сулайем отново сме част от шампионата. Всички изпитваме носталгия по отминалите времена, но от финансова гледна точка спортът има нужда и от проекти като този в Мадрид. Необходим е баланс между модерните градски локации и трасета като „Истанбул Парк“, „Монца“ и „Силвърстоун“.



„Подготвяме мащабни подобрения по комплекса. Ще приведем съоръжението в пълно съответствие с актуалните изисквания на Формула 1. Работим активно върху инфраструктурата, като целта е да покрием по-голямата част от трибуните и да изградим специални фен зони, за да осигурим максимален комфорт на публиката“, коментира Ючлертопраги.

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Подобряването на преживяването за посетителите е сред основните приоритети за петгодишния период на новия договор. Една от ключовите мерки е справянето с хаотичния трафик, белязал предишните издания на състезанието. За целта вече са изградени нови пътни артерии с отделни коридори за влизане и излизане от района на комплекса.

„Наясно сме с предизвикателствата. Започнахме строителните дейности и разширяваме падока, чийто капацитет ще бъде удвоен. Инфраструктурата се преизгражда от нулата, като паралелно модернизираме и зоните за гостоприемство, включително тези около знаменития завой №8“, пояснява Ючлертопраги.

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Съществена промяна настъпва и в управлението на събитието – организацията вече е поверена изцяло на ТОСФЕД в ролята на промоутър с директната подкрепа на държавата. В миналото пистата се стопанисваше от частен оператор, чиито цели не бяха фокусирани върху спорта и публиката, което водеше до редица неудобства за зрителите. Сега федерацията поставя удобството на феновете и високото спортно качество в центъра на новия проект.

Конфигурацията на пистата няма да претърпи промени, но настилката изисква сериозно внимание. Асфалтовото покритие създаде сериозни затруднения при последните визити на Формула 1 в страната, като редица пилоти сравниха карането с „управление върху лед“. Това бе особено осезаемо по време на дъждовната надпревара през 2020 година, когато Люис Хамилтън триумфира със своята седма световна титла.

„Да, тогава наистина имаше проблем с асфалта и напълно се съгласявам с критиките“, призна Ючлертопраги.



„Не бяхме привърженици на идеята за преасфалтиране на горния слой само броени дни преди състезанието. Част от затруднението дойде и от липсата на други събития на съоръжението – липсваха подгряващи надпревари преди Формула 1, което доведе до проблемите със сцеплението.



„В момента си сътрудничим активно с ФИА и експерти по трасето. Естествено, ще подменим бордюрите и някои съпътстващи елементи, но конфигурацията остава напълно същата. Смятам, че този път няма да се налага смяна на самия асфалт.



„Покритието ще се запази. В момента „Истанбул Парк“ приема различни моторспорт събития поне през 30 седмици в годината. След обновяването и модернизацията ще възобновим домакинството на национални и международни състезания още преди старта от Формула 1“, добави той.

Макар настоящите инвестиции да са обвързани с първоначалния петгодишен договор, амбициите на Ючлертопраги са Истанбул да запази мястото си в шампионата и след изтичането на това споразумение.

„Гледаме напред в по-дългосрочен план. Поради тази причина проектите, които разработваме за пистата, надхвърлят петгодишния период. Водим разговори както на вътрешно ниво, така и с държавата, за да намерим начин да разширим инициативата и да не напускаме календара отново.



„Ангажиментът ни първоначално е за пет сезона, но ако покрием високите критерии на Формула 1, това ще е от полза за всички. Стига да изпълним обещанията си и феновете да са доволни през следващите пет години, запазването на състезанието в календара ще бъде логична и взаимноизгодна стъпка за двете страни“, коментира той.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago