Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Как Истанбул преобразява своята писта, за да си осигури дългосрочно бъдеще във Формула 1

  • 16 ное 2026 | 10:16
  • 1148
  • 0

Намирането на точния баланс често е най-трудната задача в съвременната Формула 1. Това важи с пълна сила както за техническите правила, разкъсвани между желанията на пилотите, пуристите и жадната за непрестанни изпреварвания ТикТок аудитория, така и за подбора на състезателните локации.

През последните години в календара навлязоха редица временни градски трасета в бляскави дестинации като Маями, Лас Вегас и Мадрид. Въпреки търговския си успех, те рядко будят истинско вълнение у най-запалените фенове. Предстоящото завръщане на състезанието край Босфора обаче предлага перфектно съчетание между комерсиалния мащаб на световен мегаполис и спортната стойност на обичана класическа писта, прочута с емблематичния си завой №8.

Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция
Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция

В навечерието на новия старт на Гран при на Турция президентът на Турската автомобилна федерация (ТОСФЕД) Ерен Ючлертопраги коментира пред motorsport.com амбицията за съчетаване на високите стандарти на модерния шампионат с традициите на пистовите състезания.

„От позицията на фенове винаги сме по-развълнувани за стартове на класически съоръжения от старата школа. Радваме се, че ръководството на Формула 1 одобри предложението ни и благодарение на сериозната подкрепа от президента на ФИА Мохамед бин Сулайем отново сме част от шампионата. Всички изпитваме носталгия по отминалите времена, но от финансова гледна точка спортът има нужда и от проекти като този в Мадрид. Необходим е баланс между модерните градски локации и трасета като „Истанбул Парк“, „Монца“ и „Силвърстоун“.

„Подготвяме мащабни подобрения по комплекса. Ще приведем съоръжението в пълно съответствие с актуалните изисквания на Формула 1. Работим активно върху инфраструктурата, като целта е да покрием по-голямата част от трибуните и да изградим специални фен зони, за да осигурим максимален комфорт на публиката“, коментира Ючлертопраги.

Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027
Формула 1 най-накрая представи календара си за сезон 2027

Подобряването на преживяването за посетителите е сред основните приоритети за петгодишния период на новия договор. Една от ключовите мерки е справянето с хаотичния трафик, белязал предишните издания на състезанието. За целта вече са изградени нови пътни артерии с отделни коридори за влизане и излизане от района на комплекса.

„Наясно сме с предизвикателствата. Започнахме строителните дейности и разширяваме падока, чийто капацитет ще бъде удвоен. Инфраструктурата се преизгражда от нулата, като паралелно модернизираме и зоните за гостоприемство, включително тези около знаменития завой №8“, пояснява Ючлертопраги.

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Съществена промяна настъпва и в управлението на събитието – организацията вече е поверена изцяло на ТОСФЕД в ролята на промоутър с директната подкрепа на държавата. В миналото пистата се стопанисваше от частен оператор, чиито цели не бяха фокусирани върху спорта и публиката, което водеше до редица неудобства за зрителите. Сега федерацията поставя удобството на феновете и високото спортно качество в центъра на новия проект.

Конфигурацията на пистата няма да претърпи промени, но настилката изисква сериозно внимание. Асфалтовото покритие създаде сериозни затруднения при последните визити на Формула 1 в страната, като редица пилоти сравниха карането с „управление върху лед“. Това бе особено осезаемо по време на дъждовната надпревара през 2020 година, когато Люис Хамилтън триумфира със своята седма световна титла.

„Да, тогава наистина имаше проблем с асфалта и напълно се съгласявам с критиките“, призна Ючлертопраги.

„Не бяхме привърженици на идеята за преасфалтиране на горния слой само броени дни преди състезанието. Част от затруднението дойде и от липсата на други събития на съоръжението – липсваха подгряващи надпревари преди Формула 1, което доведе до проблемите със сцеплението.

„В момента си сътрудничим активно с ФИА и експерти по трасето. Естествено, ще подменим бордюрите и някои съпътстващи елементи, но конфигурацията остава напълно същата. Смятам, че този път няма да се налага смяна на самия асфалт.

„Покритието ще се запази. В момента „Истанбул Парк“ приема различни моторспорт събития поне през 30 седмици в годината. След обновяването и модернизацията ще възобновим домакинството на национални и международни състезания още преди старта от Формула 1“, добави той.

Макар настоящите инвестиции да са обвързани с първоначалния петгодишен договор, амбициите на Ючлертопраги са Истанбул да запази мястото си в шампионата и след изтичането на това споразумение.

„Гледаме напред в по-дългосрочен план. Поради тази причина проектите, които разработваме за пистата, надхвърлят петгодишния период. Водим разговори както на вътрешно ниво, така и с държавата, за да намерим начин да разширим инициативата и да не напускаме календара отново.

„Ангажиментът ни първоначално е за пет сезона, но ако покрием високите критерии на Формула 1, това ще е от полза за всички. Стига да изпълним обещанията си и феновете да са доволни през следващите пет години, запазването на състезанието в календара ще бъде логична и взаимноизгодна стъпка за двете страни“, коментира той.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Хаас потвърди Рафа Камара и за Гран При на Лас Вегас

Хаас потвърди Рафа Камара и за Гран При на Лас Вегас

  • 16 ное 2026 | 10:57
  • 630
  • 0
Спринтовете отново се оказват решаващи в спора за титлата в MotoGP

Спринтовете отново се оказват решаващи в спора за титлата в MotoGP

  • 16 ное 2026 | 10:45
  • 365
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 16 ное 2026 | 09:58
  • 1371
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

  • 16 ное 2026 | 09:54
  • 370
  • 0
Люис Хамилтън няма да спира с опитите да превърне Ферари в шампионски отбор

Люис Хамилтън няма да спира с опитите да превърне Ферари в шампионски отбор

  • 13 ное 2026 | 15:34
  • 6513
  • 12
Икер Лекуона сравни последните две версии на мотора на Дукати в MotoGP

Икер Лекуона сравни последните две версии на мотора на Дукати в MotoGP

  • 13 ное 2026 | 14:48
  • 1274
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 8447
  • 30
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 18566
  • 14
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 9122
  • 4
Само един отбор в Талин!

Само един отбор в Талин!

  • 16 ное 2026 | 08:30
  • 9319
  • 1
Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

Германия и Нидерландия в директна битка за върха и още вълнуващи мачове от последния кръг в Лигата на нациите

  • 16 ное 2026 | 07:05
  • 8860
  • 2
Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

  • 15 ное 2026 | 23:47
  • 48704
  • 191