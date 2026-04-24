  Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция

Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция

  • 24 апр 2026 | 15:27
Организаторите на Формула 1 обявиха официално, че надпреварата за Гран При на Турция ще се завърне в календара на световния шампионат от 2027 година с петгодишен договор.

Гран При на Турция дебютира във Формула 1 през 2005 година, но състезанието загуби своето място в календара след 2011 година, най-вече заради сравнително ниската посещаемост. През 2020 и 2021 обаче „Истанбул Парк“ прие още две състезания в пандемичните сезони, като второто от тях беше пред препълнени трибуни.

Впоследствие президентът на Турция Реджеш Тайип Ердоган лично нареди да се стартира процесът по осигуряване на постоянно място в календара на Формула 1. Тези преговори са дали нужния резултат и след месеци на спекулации най-накрая завръщането на Гран При на Турция беше обявено официално.

„Истанбул Парк“ е една от любимите модерни писти за пилотите и феновете, а нейният най-емблематичен участък е осмият завой, който има четири отделни връхни точки. Денивелацията на трасето също не е за подценяване, тъй като тя следва естественият земен релеф.

Гран При на Турция е второто състезание, което ще се завърне във Формула 1 през сезон 2027 след известно отсъствие. Както е известно в края на миналата година беше обявено, че Гран При на Португалия също отново ще бъде част от календара на световния шампионат, но договорът на „Портимао“ е за само две години и покрива единствено 2027 и 2028.

„Формула 1 е един от водещите спортове на света, отличаващ се със своя спектакъл, млада фенска база и лидерство в автомобилната технология. В нашата страна Формула 1 също се радва на голяма аудитория във всички възрастови групи, най-вече сред младите, които са наистина страстни фенове. Състезанията достигат до близо 19 милиона човека в нашата страна, докато 7.5 милиона следят изкъсо случващото се в социалните мрежи.

„Домакинствали сме на Формула 1 общо девет път: седем между 2005 и 2011 и още два пъти през пандемичните 2020 и 2021. „Истанбул Парк“, особено известният осми завой, който е сред любимите на състезателните ентусиасти, отново ще приема състезания от най-висок клас за пет сезона между 2027 и 2031.

„Аз приемам завръщането на Турция в календара на Формула 1 като отражение на голямото доверие, което се гласува на нашата страна – нашите организационни способности, модерната ни спортна и здравна инфраструктура и, разбира се, гостоприемството на турския народ. Ние ще оправдаем това доверие, предоставяйки безупречна организация, както сме го правили и в миналото.

„Изказвам моите искрени поздравления за всички, които допринесоха за това Формула 1 да се завърне в нашата държава и в Истанбул. Надявам се партньорството между Турция и Формула 1 да продължи да се разраства през следващите години“, заяви турският президент Ердоган по повод завръщането на Турция в календара на Формула 1.

„Радваме се, че се завръщаме в невероятния и жизнен Истанбул от 2027, за да развълнуваме нашите фенове в Турция и по целия свят с една от най-вълнуващите и предизвикателни писти във Формула 1. Като град Истанбул представлява културната порта между Европа и Азия, предлагайки уникална комбинация от история, традиция и напреднало мислене към спорта, бизнеса и развлечението.

„Искам да благодаря на Негово Превъзходителство президентът Ердоган, министерството на младежта и спорта, министерството на туризма и културата и на турската автомобилна федерация за тяхната подкрепа към завръщането на Формула 1. Много паметни моменти в нашия спорт са се случили в Истанбул и се вълнувам да стартираме тази нова глава в нашето партньорство, предоставяйки на феновете нови възможности да изживеят състезанията на една наистина фантастична локация“, коментира главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

Най-успешният пилот в историята на Гран При на Турция е Фелипе Маса, който има цели три победи на „Истанбул Парк“, спечелени между 2006 и 2008. Освен него на турска земя са печелили още Кими Райконен (2005), Дженсън Бътън (2009), Люис Хамилтън (2010 и 2020), Себастиан Фетел (2011) и Валтери Ботас (2021).

Още от Моторни спортове

Трикратен победител в Льо Ман е новият състезателен директор на Ауди

  • 24 апр 2026 | 15:10
  • 279
  • 0
Жоан Мир: Заслужавам да остана заводски пилот на Хонда

  • 24 апр 2026 | 14:57
  • 183
  • 0
Себ Ожие поведе атаката на Тойота в петъчната сутрин на Канарските острови

  • 24 апр 2026 | 14:32
  • 496
  • 0
Априлия започва тестовете на 850-кубиковия си мотор идната седмица

  • 24 апр 2026 | 14:24
  • 200
  • 0
И Ред Бул изпробва обръщащо се задно крило

  • 24 апр 2026 | 14:06
  • 1832
  • 0
Натали Трифонова показа за първи път Мартин Чой с бебето

  • 24 апр 2026 | 13:50
  • 5043
  • 2
Виж всички

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 19346
  • 62
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 9365
  • 5
Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 21104
  • 52
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 5816
  • 5
Злато за Насар в първото движение!

  • 24 апр 2026 | 16:03
  • 21934
  • 5
Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 11356
  • 3