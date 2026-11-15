Тенерифе спечели първия си мач след преживяната трагедия и почете паметта на Де Мигел

Испанският втородивизионен отбор Тенерифе се завърна на терена днес за първи път след смъртта на нападателя Хесус де Мигел, а преди и по време на шампионатния мач срещу Сеута, спечелен с 2:0, бяха поднесени емоционални почести.

Де Мигел почина на 3 ноември - ден след сблъсък с вратаря на ФК Андора Хесус Овоно по време на домакински мач от шампионата. В цялата страна бяха организирани възпоменателни прояви, а днес на стадион „Елиодоро Родригес Лопес“ от „Тенерифе“ също отдадоха почит.

"𝐄𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐧𝐨𝐬 𝐯𝐚 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐚𝐲𝐮𝐝𝐚𝐧𝐝𝐨" #DemiEterno #LaFuerzaDeUnaIsla #TenerifeADCeutaFC https://t.co/eWmWIOSRuX — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 15, 2026

Преди началото на срещата, след минута мълчание, последваха продължителни аплодисменти, по време на които публиката беше на крака. Играта бе спряна за още аплодисменти в деветата минута, докато на стадиона се излъчваше видеоклип в памет на Де Мигел - жест, който бе повторен на всички мачове от първите две нива на испанския футбол през уикенда. Феновете на Тенерифе разпънаха транспарант с надпис: „Хесус де Мигел, 9 – завинаги в синьо и бяло“.

Imagina ser jugador del CD Tenerife y tener que parar en el minuto 9, en el sitio donde se le fue la vida a tu compañero Jesus de Miguel https://t.co/tPSQcPJe19 — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) November 15, 2026

След като нападателят на Тенерифе Начо Хил откри резултата в 40-ата минута, той показа пред публиката фланелката на Де Мигел. Голмайсторът също така разкри и посланието, изписано върху тениската под екипа му: „Деми (прякорът на Де Мигел – б.р.) - завинаги в сърцата ни“.

Tenerife have won their first game since the tragic death of striker Jesus de Miguel 💙 On a deeply emotional day, Nacho Gil dedicated what turned out to be the winning goal to De Miguel and Tenerife beat Cueta 2-0. https://t.co/ajhDyk262W — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 15, 2026

Миналата събота мачът на Тенерифе срещу Гранада бе отложен, а клубът покани привържениците на стадиона, за да почетат паметта на починалия играч. Футболистите и спортно-техническият щаб присъстваха на „Елиодоро“, както и три дни по-рано в Наваермоса, където бяха положени тленните останки на Де Мигел.

Una victoria con dedicatoria 🖤 #DemiEterno #LaFuerzaDeUnaIsla #TenerifeADCeutaFC https://t.co/VGtB6Qr51d — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 15, 2026

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