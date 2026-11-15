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Тенерифе спечели първия си мач след преживяната трагедия и почете паметта на Де Мигел

  • 15 ное 2026 | 20:08
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Тенерифе спечели първия си мач след преживяната трагедия и почете паметта на Де Мигел

Испанският втородивизионен отбор Тенерифе се завърна на терена днес за първи път след смъртта на нападателя Хесус де Мигел, а преди и по време на шампионатния мач срещу Сеута, спечелен с 2:0, бяха поднесени емоционални почести.

Де Мигел почина на 3 ноември - ден след сблъсък с вратаря на ФК Андора Хесус Овоно по време на домакински мач от шампионата. В цялата страна бяха организирани възпоменателни прояви, а днес на стадион „Елиодоро Родригес Лопес“ от „Тенерифе“ също отдадоха почит.

Преди началото на срещата, след минута мълчание, последваха продължителни аплодисменти, по време на които публиката беше на крака. Играта бе спряна за още аплодисменти в деветата минута, докато на стадиона се излъчваше видеоклип в памет на Де Мигел - жест, който бе повторен на всички мачове от първите две нива на испанския футбол през уикенда. Феновете на Тенерифе разпънаха транспарант с надпис: „Хесус де Мигел, 9 – завинаги в синьо и бяло“.

След като нападателят на Тенерифе Начо Хил откри резултата в 40-ата минута, той показа пред публиката фланелката на Де Мигел. Голмайсторът също така разкри и посланието, изписано върху тениската под екипа му: „Деми (прякорът на Де Мигел – б.р.) - завинаги в сърцата ни“.

Миналата събота мачът на Тенерифе срещу Гранада бе отложен, а клубът покани привържениците на стадиона, за да почетат паметта на починалия играч. Футболистите и спортно-техническият щаб присъстваха на „Елиодоро“, както и три дни по-рано в Наваермоса, където бяха положени тленните останки на Де Мигел.

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