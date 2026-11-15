Бивш член на бой банда стана президент на Вердер (Бремен)

Бившият член на момчешката музикална група First Love Филип Мертенс беше избран за президент на футболния Вердер Бремен. 48-годишният Мертенс беше единственият кандидат и наследява Хубертус Хес-Груневалд на поста в клуба от Бундеслигата. Вестник "Билд" съобщи по-рано, че през 90-те години новият президент на Вердер е бил част от бременската бойбанда First Love.

„Би било черешката на тортата, ако добавим още три точки в дербито следващата седмица“, заяви Филип Мертенс пред делегатите на клуба, визирайки предстоящия сблъсък с Хамбургер ШФ следващата неделя.

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