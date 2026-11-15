Нови осем срещи във Втора лига

Днес предстои да се изиграят останалите 8 мача от 16-ия кръг на Втора лига. Дублиращият отбор на ЦСКА ще опита да си върне лидерската позиция, която беше заета от Черноморец след вчерашния успех на "акулите" над Марек. За да се случи това, "червените" трябва да победят Локомотив (Горна Оряховица).

Вихрен също няма право да отпуска газта, ако не иска да остане по-назад от преките си конкуренти в битката за върха. "Еделвайсите" имат трудно гостуване на Берое в Стара Загора.

Втора лига, XVI кръг

14 ноември, събота, 14:30 ч.:

Марек 1:3 Черноморец (Бургас)



0:1 Октай Хамдиев (10)

0:2 Красиан Колев (12)

0:3 Живко Петков (14)

1:3 Марко Милетич (45)

Черноморец разби 10 от Марек за четири минути, вгорчи дебюта на Алвеша и стъпи на върха

15 ноември, неделя, 13:30 ч.:

Добруджа - Етър

15 ноември, неделя, 14:30 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - ЦСКА II

Несебър - Фратрия

Янтра (Габрово) - Лудогорец II

Рилски спортист - Хебър (Пазарджик)

Спортист (Своге) - Спартак (Плевен)

Пирин (Благоевград) - Монтана

15 ноември, неделя, 15:30 ч.:

Берое - Вихрен (Сандански)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google