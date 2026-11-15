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Питас вкара за Кипър, но нападател на Аталанта бе над всички при убедителна победа на Черна Гора

  • 15 ное 2026 | 18:18
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Питас вкара за Кипър, но нападател на Аталанта бе над всички при убедителна победа на Черна Гора

Черна Гора завърши бляскаво кампанията си в Лигата на нациите и разби с 4:1 като гост Кипър в последен мач за двата отбора от група 2 на Лига "C". Над всички в този мач бе нападателят на балканците Никола Кръстович. Футболистът на Аталанта първо даде две асистенции, а след това се разписа на два пъти за отбора си (67‘, 83‘). Иначе нападателят на ЦСКА Йоанис Питас вкара единственото попадение за Кипър – от дузпа в 52-рата минута.

По този начин черногорците затвърдиха лидерската си позиция и завършиха с впечатляващите 16 точки, като печелят директна промоция в Лига "B". Кипър остава втори и ще играе бараж за изкачване в по-горната дивизия.

Още в 5-ата минута гостите откриха резултата. След отнета топка и добра контраатака играещият за Аталанта Никола Кръстович напредна и комбинира с Милутин Осмаич, който с точен удар от наказателното поле изведе Черна Гора напред – 0:1. Кипър пък се поактивизира и можеше да изравни половин час по-късно, когато бранителят Константинос Лаифис стреля опасно от дистанция, но стражът на гостите Даниел Петкович успя да избие в корнер.

В началото на втората част  момчетата от острова на Афродита все пак възстановиха равенството. ВАР забеляза нарушение в наказателното поле на Черна Гора и бе отсъдена дузпа. Зад бялата точка застана нападателят на ЦСКА Йоанис Питас, който изпълни безупречно и изравни в 52-рата минута – 1:1.

Радостта на кипърците от изравняването обаче трая само шест минути. Кръстович се отчете с втората си асистенция в двубоя, след като комбинира с пета към резервата Милан Вукотич, който с красив изстрел направи резултата 1:2 за "храбрите соколи". Григорис Кастанос в 62-рата минута стреля опасно от дистанция, но Петкович бе на висота.

Пет минути по-късно обаче интригата в двубоя окончателно приключи. Игралият изключително силно Кръстович този път успя и да се разпише, след като направи изключителен индивидуален рейд и с точен удар не остави шансове на натурализирания бразилски страж на Кипър Фабиано – 1:3 за черногорците. Гостите можеха и да увеличат с още аванса си, но резервата Сеад Хакшабанович удари напречната греда в 77-ата минута. Именно той обаче асистира пет минути по-късно за второто попадение на феноменалния в този мач Кръстович, който оформи крайното 1:4 за Черна Гора.

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