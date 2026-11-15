Шестодивизионен отбор поднесе голямата изненада за Купата на Франция

Елитните отбори все още не са стартирали участието си за Купата на Франция през този сезон, но въпреки това в турнира не липсват големи изненади.

Сред днешните мачове от седмия кръг на състезанието най-шокираща беше победата на шестодивизионния Сен Дие Келерман, който спечели с 1:0 като домакин на представителя от Лига 2 Метц. Единственото попадение беше отбелязано от Мохамед Ламин Коне в 90-ата минута. Така в следващия кръг аматьорският тим, който е лидер в класирането на своята дивизия, ще се изправи срещу друг отбор от втория ешелон, а именно Сошо, на който му трябваше изпълнение на дузпи, за да отстрани шестодивизионния Буле. Вчера също имаше сензационно отпадане, след като Булон от Лига 2 беше елиминиран при визитата си на петодивизионния Сен Уан л’Омон, който победи с 1:0 след гол на Жасон Жакере в 25-ата минута.

Освен Метц и Булон, още четири тима от Лига 2 вече отпаднаха от турнира за Купата, като те са Дижон, Роде, Дюнкерк и Гингам. За сметка на това, убедителни победи в този кръг постигнаха отбори като Монпелие (5:0), Клермон (5:0) и Нант (9:1).

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