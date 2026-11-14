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Испанец фаворит за националния ни отбор

  • 14 ное 2026 | 09:32
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Испанец е фаворит за нов селекционер на националния ни отбор, съобщава "Мач Телеграф". За момента неговото име се пази в тайна, като преговорите продължават. Иначе от БФC са намалили кръга от треньори, с които ще се преговаря на четирима, като сред тях е и гореспоменатият ибериец.

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Изискване на БФC е всеки един от тях да дойде до България, за да може президентът Георги Иванов да води преговорите с тях на живо. Освен това, те ще имат възможност да посетят базата в "Бояна", на която се готвят "лъвовете" по време на лагерите, които се провеждат в паузите за националните тимове.

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Въпреки всичко обаче именно испанецът изглежда като фаворит за наследник на временния селекционер Атанас Рибарски, но по време на преговорите може да се случи всичко.

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