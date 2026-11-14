Бианка Андрееску се класира за финала в Сопо

Бианка Андрееску си осигури място на финала на WTA 125 турнира по тенис в Сопо, Колумбия. Представителката на Канада записа чиста победа над словенката Полона Херцог с 6:1, 6:4 в полуфиналния двубой между двете.

Андрееску контролираше събитията на корта от самото начало на срещата, която продължи 68 минути. Канадската тенисистка реализира 18 удара-победители и се възползва от ключовите си възможности за пробив, за да затвори първия сет категорично с 6:1.

Във втората част Херцог оказа по-сериозна съпротива, но Андрееску отново постигна решаващ пробив в точния момент и спечели сета с 6:4, с което подпечата крайната си победа.

Силната игра на Бианка Андрееску в Сопо е продължение на отличния ѝ ход през последните седмици. През месец ноември тя вече спечели титлата на WTA 125 турнира в Керетаро (Мексико), а след това достигна и до финала в Кали (Колумбия).

Благодарение на тази поредица от успешни резултати канадската състезателка направи значителен скок в ранглистата на WTA и се завърна в топ 100 на световния женски тенис.

В събота Андрееску ще излезе в колумбийския град в търсене на нова титла. Нейна съперничка във финалния сблъсък ще бъде представителката на САЩ Елизабет Мандлик.

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