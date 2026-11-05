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10 години по-късно отново французин на Финалите на АТР

  • 5 ное 2026 | 15:34
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10 години по-късно отново французин на Финалите на АТР

Артур Фис се класира за първи път в кариерата си за заключителния турнир на сезона Финалите на АТР. Французинът ще стане първият представител на страната си, който ще участва в престижната надпревара след Гаел Монфис през 2016 г.

Фис започна сезона си едва през февруари, когато заемаше 42-рото място в световната ранглиста на ATP. Оттогава обаче 22-годишният тенисист направи впечатляващ пробив към върха на световния тенис и вече си осигури дебютно участие във Финалите на ATP. През тази година французинът спечели първата си титла от турнирите от сериите Мастърс в Синсинати, където победи на финала Франсис Тиафо, който също се бори за място в Торино.

Фис триумфира и на турнира в Барселона, където още в първия кръг спаси два мачбола срещу Теренс Атман, преди да продължи победния си поход към титлата. Французинът достигна поне до полуфиналите на три турнира от сериите Мастърс – в Маями, Мадрид и Синсинати. Така той стана едва вторият френски тенисист в историята, който успява да се класира за три полуфинала на турнири от тази категория в рамките на един сезон.

Последният французин, постигнал подобно постижение, беше Ги Форже през 1991 г. – преди 35 години. Фис, който през тази година игра и на финала в Доха, достигна рекордното за кариерата си седмо място в световната ранглиста на ATP в понеделник. Той влезе за първи път в топ 10 през септември.

Остават само две свободни места за заключителния турнир на сезона, който ще се проведе в зала „Иналпи Арена“ в Торино. Освен Артур Фис, участие във Финалите на ATP вече са си осигурили Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев и Флавио Коболи.

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