Алкарас прекрати тренировката си заради стомашни проблеми

Карлос Алкарас бе принуден да сложи преждевременен край на съвместното си занимание с Флавио Коболи заради стомашно неразположение, появило се още по време на закуската, съобщава вестник „Марка“. Испанският тенисист предпочете да не рискува и преустанови петъчната тренировка около 20 минути преди предвидения край. Заедно с третия в световната ранглиста бе целият му щаб – Самуел Лопес, Алваро Алкарас, Хуанхо Морено, Алберто Ледо и Алберт Молина.

Роденият в Мурсия състезател продължава да носи стабилизатор на пателата на дясното си коляно, но това не създава затруднения за неговата мобилност. Той доказа отличното си физическо състояние още в четвъртък в изключително интензивно занимание, в което се наложи над световния номер едно Александър Зверев.

Шампионът има достатъчно време на разположение, за да преодолее стомашния дискомфорт преди официалния си старт. Неговият дебютен мач на Финалите на АТР срещу Франсис Тиафо е насрочен за понеделник, 16-и, от 14:00 часа българско време.

В днешната програма на Алкарас влиза и традиционната официална фотосесия с останалите седем участници в турнира на най-добрите, след което му предстои и първата пресконференция пред медиите.

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