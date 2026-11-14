Катерина Синякова пренаписа историята с рекордна шеста година като №1 в света на двойки

Чешката тенисистка Катерина Синякова отново записа името си със златни букви в историята на женския тенис, гарантирайки си завършване на сезона като №1 в световната ранглиста на двойки за рекорден шести път в своята кариера.

С това си постижение Синякова изпреварва легендарната Мартина Навратилова, с която досега спеделяше рекорда от пет завършвания на първото място в края на годината. В допълнение към този исторически успех, чехкинята заема второ място във вечната ранглиста по общ брой седмици на върха при двойките, достигайки 209 седмици като №1.

Успехът на Синякова през 2026 г. е плод на невероятна стабилност и силни партньорства на корта, най-вече с американката Тейлър Таунсенд. Заедно двете триумфираха на два турнира от Големия шлем — Ролан Гарос и US Open. В Ню Йорк победата бе със специално значение за Синякова, която за втори път в кариерата си окомплектова кариерен Голям шлем на двойки с различни партньори.

Освен с успехите си в Големия шлем, Синякова и Таунсенд завоюваха престижния Sunshine Double, спечелвайки последователно титлите на силните турнири в Индиън Уелс и Маями.

Вълнуващата година за Синякова и Таунсенд продължава и този уикенд на Финалите на WTA в Индиън Уелс, където двете влизат като едни от основните фаворити за трофея. Техните първи съпернички в груповата фаза са италианската двойка Сара Ерани и Джазмин Паолини.

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