WTA замени традиционната групова снимка на Финалите с индивидуални портрети

Женската тенис асоциация (WTA) взе решение да наруши дългогодишната си традиция и да се откаже от общата групова снимка на участничките преди началото на Финалите на WTA в Индиън Уелс. Вместо това организаторите представиха фотосесията "Courtside Couture" с индивидуални портрети на осемте най-добри тенисистки през сезона, заснети от фотографката Ана Уебър за Getty Images.

Според официалното изявление на WTA, концепцията цели да постави акцент върху индивидуалността на всяка състезателка и нейната връзка с модата. Според медийни съобщения обаче основната причина за отмяната на общата снимка е отказът на световната №6 Елина Свитолина да позира заедно с представителите на Русия и Беларус Арина Сабаленка и Мира Андреева. Организаторите на турнира не са потвърдили официално тази версия.

WTA Finals photoshoots, every year from 2007 until 2026. https://t.co/rSFyquRQKy — Danny (@DjokovicFan_) November 13, 2026

Украинската тенисистка последователно спазва решението си от 2022 година да не се ръкува и да не позира с руски и беларуски състезателки заради войната в Украйна. В публикуваните портретни групи от кампанията Свитолина се появява заедно с Кори Гоф и Каролина Мухова, докато Сабаленка и Андреева са заснети отделно.

На корта в Индиън Уелс Свитолина демонстрира отлична форма и си осигури място на полуфиналите след драматичен трисетов триумф над световната №2 Арина Сабаленка с 3:6, 6:3, 6:1. В решителния мач от групата украинката показа здрави нерви и записа своята първа победа над беларускинята от шест години насам.

"Много съм щастлива от представянето си. Не беше лесен мач, имаше възходи и спадове", каза Елина Свитолина след успеха над Сабаленка.

Свитолина обърна Сабаленка и се класира за полуфиналите

Успешното представяне на Свитолина на Финалите на WTA идва след труден личен период за 32-годишната тенисистка. Наскоро тя и нейният съпруг Гаел Монфис обявиха раздялата си след петгодишна връзка и брак, от който имат четиригодишна дъщеря на име Скаи.

"Това е най-трудното нещо, което някога ми се е налагало да споделям", написа Елина Свитолина в социалните мрежи при обявяването на раздялата, като допълни, че емоционалното бреме от случващото се в родината ѝ е изиграло важна роля в живота ѝ.

The eight best singles players in the world ✨ The 2026 FAGE WTA Finals singles portraits 💚 #FAGEWTAFinals https://t.co/ZqOOS4ADuv — wta (@WTA) November 6, 2026

Въпреки личните изпитания, шампионката от Финалите на WTA през 2018 година продължава борбата за втора титла от завършващия турнир за годината, където на полуфиналите ще се изправи срещу шампионката от Уимбълдън Линда Носкова.

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