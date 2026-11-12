Звездите с изтичащи договори, които могат да преговарят от януари

Януарският трансферен прозорец дава началото на решителния период за редица елитни футболисти, чиито контракти изтичат през юни 2027 година. Всеки от тях има право да преговаря и да сключи предварителен договор с друг клуб, когато до края на настоящото му споразумение остават шест или по-малко месеца.

Списъкът с фигури в подобна позиция включва имена от световна класа като Жоао Феликс, Бруно Фернандеш, Лисандро Мартинес и Браим Диас, макар за мароканския национал от Реал Мадрид вече да има информация, че е постигнал устна договорка за нов контракт. "АС" прави преглед по постове, който показва кои футболисти ще привлекат най-голям интерес след отварянето на пазара.

Вратари:

В центъра на вниманието безспорно е Тибо Куртоа. Белгийският страж на Реал Мадрид е обвързан с клуба до юни 2027 година, но двете страни вече са в напреднали разговори за удължаване на сътрудничеството си с още един сезон.

Ситуацията при Алисон в Ливърпул е значително по-несигурна. Липсата на ясен напредък по подновяването на контракта му отваря вратата за официални оферти от конкурентни тимове още в началото на годината.

Нойер вече е взел решение за края на кариерата си

Германската легенда Мануел Нойер е в края на клубната си кариера. Вратарят на Байерн (Мюнхен) навърши 40 години, а след като се оттегли от националния отбор след Мондиал 2026, лятото на 2027 година може да се окаже моментът, в който окончателно ще окачи ръкавиците.

В Ла Лига сериозен интерес предизвиква Алекс Ремиро. Стражът на Реал Сосиедад демонстрира отлична форма и вече попадна в полезрението на Барселона, като възможността да бъде привлечен без трансферна сума със сигурност ще активизира още европейски грандове.

Защитници:

В дефанзивната линия изпъква Марио Ермосо, който прави впечатляваща кампания с екипа на Рома, но договорът му изтича в края на сезона.



В Саудитска Арабия двама утвърдени бранители също навлизат в последните месеци от контрактите си – Иниго Мартинес в Ал-Насър и Калиду Кулибали в Ал-Хилал.

Ван Дайк също коментира темата за евентуален нов договор с Ливърпул

В Ла Лига свободни агенти през лятото могат да станат играчи от ранга на Маркос Йоренте от Атлетико Мадрид, Хосе Гая от Валенсия, Сержи Кардона и Омар Ел Хилали. Към тази група спада и бранителят на Реал Мадрид Антонио Рюдигер.

В Премиър лийг се очертават мащабни промени в отбранителните линии на два от най-големите клуба. Манчестър Юнайтед рискува да загуби едновременно Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Хари Магуайър и Хари Амас, докато Ливърпул е изправен пред сходна ситуация с Вирджил ван Дайк, Джо Гомес и Константинос Цимикас.

Халфове:

В халфовата линия най-високо оценяваният състезател с изтичащ договор е Ясин Аяри от Брайтън, чиято пазарна стойност се равнява на 45 милиона евро. Шведският талант прави отличен сезон в Премиър лийг и вече има три попадения на сметката си.

Манчестър Юнайтед е заплашен от раздяла с лидера си Бруно Фернандеш без парично обезщетение, докато градският съперник Манчестър Сити се намира в същата позиция спрямо Матео Ковачич.

В италианската Серия "А" Кевин Де Бройне и неговият съотборник Андре-Франк Ангиса Замбо Ангиса имат действащи споразумения с Наполи до юни 2027 година. По същото време изтича и контрактът на един от основните полузащитници на Интер – Хакан Чалханоолу.

Модрич разкри какво го е накарало да остане в Милан и защо се забави с решението си

Лука Модрич, признат за един от най-великите халфове в историята на футбола, може да се окаже със статут на свободен агент или дори да прекрати състезателната си кариера през лятото на 2027 година.

В Ла Лига двама капитани също са изправени пред възможността да приключат настоящите си етапи. Става въпрос за Антонио Бланко от състава на Алавес и за лидера на Атлетико Мадрид Коке, който не изключва варианта да сложи край на кариерата си в любимия клуб.

Нападатели:

Сред офанзивните футболисти в този списък попада Браим Диас. На испанска земя с изтичащи контракти са и други ключови фигури, сред които Серхио Камейо, Херман Валера, Борха Майорал, Чидера Еджуке и Анте Будимир.

По-малкият брат на Килиан Мбапе – Етан, също е пред раздяла с Лил през идното лято. Отвъд Атлантическия океан южнокореецът Хюн-Мин Сон може да напусне Лос Анджелис без трансферна сума, а в Южна Америка бразилецът Педро е в сходна ситуация с Фламенго.

Жоао Феликс мисли за завръщане в Европа

В Саудитска Арабия Жоао Феликс се очертава като една от най-апетитните възможности на трансферния пазар и интересът към него е сериозен. Макар престоят му в Европа да остави смесени впечатления, представянето на португалеца в първенството на Саудитска Арабия е забележително, а младостта му дава надежди, че пълният му потенциал тепърва ще се разгърне.

Един от вариантите за португалския техничар е италианското първенство, където в подобно положение се намира Пауло Дибала от Рома. Ла Хоя е изправен пред реалната възможност да напусне Серия "А" за първи път в своята кариера.

В Англия един от най-търсените нападатели е Жан-Филип Матета, към когото интерес проявява Манчестър Юнайтед. Френският таран защитава цветовете на Кристъл Палас, но редица фактори сочат, че бъдещето му най-вероятно ще бъде далеч от „Селхърст Парк“.

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