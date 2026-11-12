Новият селекционер на Турция: В отбора цари отлична атмосфера

Наставникът на националния отбор на Турция Серген Ялчин сподели впечатленията си от обстановката в тима преди предстоящия мач от петия кръг в Лигата на нациите Белгия. Двубоят ще се проведе на стадион „Гьозтепе Гюрсел Аксел“ в град Измир.

„В отбора цари отлична атмосфера. Няма причини, които да ни попречат да стигнем до успеха. Смятам, че можем да се изкачим на още по-високо равнище, ако добавим и някои футболисти, които в момента не попадат в състава. Разполагаме с много млади играчи с потенциал да станат още по-силни. Утре всички заедно ще видим какво може да се промени за толкова кратко време“, коментира легендата на Бешикташ.

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Снимки: Imago