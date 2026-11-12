Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Турция

Новият селекционер на Турция: В отбора цари отлична атмосфера

  • 12 ное 2026 | 02:39
  • 307
  • 0
Новият селекционер на Турция: В отбора цари отлична атмосфера

Наставникът на националния отбор на Турция Серген Ялчин сподели впечатленията си от обстановката в тима преди предстоящия мач от петия кръг в Лигата на нациите Белгия. Двубоят ще се проведе на стадион „Гьозтепе Гюрсел Аксел“ в град Измир.

„В отбора цари отлична атмосфера. Няма причини, които да ни попречат да стигнем до успеха. Смятам, че можем да се изкачим на още по-високо равнище, ако добавим и някои футболисти, които в момента не попадат в състава. Разполагаме с много млади играчи с потенциал да станат още по-силни. Утре всички заедно ще видим какво може да се промени за толкова кратко време“, коментира легендата на Бешикташ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ПСЖ отново следи вратаря на Борусия (Д)

ПСЖ отново следи вратаря на Борусия (Д)

  • 12 ное 2026 | 02:17
  • 304
  • 0
Селекционерът на Чехия: Ще трябва да спрем победната серия на испанците

Селекционерът на Чехия: Ще трябва да спрем победната серия на испанците

  • 12 ное 2026 | 02:09
  • 259
  • 0
Компани постепенно навлиза в работен режим, но още не води тренировки

Компани постепенно навлиза в работен режим, но още не води тренировки

  • 12 ное 2026 | 01:24
  • 409
  • 0
Реал Мадрид постави цена на Ендрик

Реал Мадрид постави цена на Ендрик

  • 12 ное 2026 | 01:05
  • 763
  • 0
Кристиано Роналдо обяви началото на снимките на първия си сериал

Кристиано Роналдо обяви началото на снимките на първия си сериал

  • 12 ное 2026 | 00:00
  • 1044
  • 1
До часове предстои среща, на която Карик ще научи за уволнението си

До часове предстои среща, на която Карик ще научи за уволнението си

  • 11 ное 2026 | 23:23
  • 1240
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 22362
  • 36
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 57050
  • 337
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 14151
  • 47
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 15462
  • 37
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 9074
  • 7
Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)

Левски отпадна от волейболната Шампионска лига след втора загуба от Младост (Загреб)

  • 11 ное 2026 | 21:29
  • 3478
  • 6