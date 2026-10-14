Ливърпул и Челси са нащрек: Борнемут е готов да изслуша оферти за Алекс Скот през януари

Борнемут има готовност да се раздели с полузащитника Алекс Скот по време на предстоящия зимен трансферен прозорец.

Бъдещето на бившия халф на Бристъл Сити бе обект на спекулации още през изминалото лято, когато той отхвърли две последователни предложения за нов договор. Въпреки силния интерес и опитите за сделка от страна на Челси ръководството на „черешките“ тогава удържа позициите си и запази таланта. Сега обаче ситуацията около евентуална раздяла отново излиза на преден план.

Според информация на „Би Би Си Спорт“ от Борнемут са отворени към преговори през януари, ако получат предложение от порядъка на 100 милиона паунда. Челси продължава да следи футболиста отблизо, докато Ливърпул също наблюдава развоя на събитията. Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Тотнъм проявяваха интерес през лятото, но впоследствие пренасочиха приоритетите си. Присъствието на бившия му мениджър Андони Ираола на „Анфийлд“ би могло да даде известно предимство на мърсисайдци в надпреварата за подписа му.

Единствената сериозна въпросителна около потенциален трансфер през зимата остава положението на Борнемут във Висшата лига. Ако тимът се окаже замесен в битката за оцеляване в дъното на таблицата, шефовете на клуба най-вероятно ще предпочетат да задържат Скот до края на сезона, за да гарантират мястото си в елита, а след това да преразгледат позицията си през лятото.

23-годишният халф премина в Борнемут през 2023 година и до момента има седем гола в 95 изиграни срещи във всички турнири. В момента той се възстановява от мускулна травма на бедрото, получена по време на лагера на националния отбор на Англия.

Скот има действащ договор с Борнемут до лятото на 2028 година. При евентуално напускане той ще продължи тенденцията от последните години клубът да генерира солидни приходи от изходящи трансфери. През миналата кампания бяха продадени Антоан Семеньо, Иля Забарний, Дийн Хаусен, Милош Керкез и Данго Уатара, а 12 месеца по-рано Доминик Соланке премина в Тотнъм, което донесе сериозни финансови постъпления в клубната каса.

Bournemouth have opened the door to selling Alex Scott in January following talks over the last few days, as @NizaarKinsella called. Mid-season exit not guaranteed. But if the right offer arrives, understood to be £100m+, and Premier League safety is looking likely, then a sale is not discounted. Chelsea made multiple bids for Scott over the summer, as exclusively revealed on @talkSPORT. They retain an interest. Liverpool also well-positioned if they choose to move. Lamine Camara and Manu Kone two other options whether for January or summer.🍒 — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 13, 2026

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