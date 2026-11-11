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Обявиха трите финалистки за "Атлетка на годината" в света за 2026 г.

  • 11 ное 2026 | 17:11
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Мелиса Джеферсън-Уудън, Масай Ръсел и Одри Веро бяха потвърдени като трите претендентки за престижното отличие “Атлетка на годината” в света за 2026 г. Победителката ще бъде обявена по време на церемонията по връчването на Световните атлетически награди в Монако.

Трите финалистки оглавиха списъка от общо десет първоначално номинирани състезателки, подбрани от международен експертен панел. До финалната тройка се стигна след комбинирано гласуване с участието на фенове, състезатели, медийни представители и членове на семейството на Световната атлетика.

Претендентките за приза ще присъстват на официалното събитие в Монако на 29 ноември, когато името на победителката ще стане ясно на живо на сцената.

Финалистки:

Мелиса Джеферсън-Уудън (САЩ)
Постигна спринтов дубъл на Ultimate шампионата. Записа най-добрите времена в света за сезона с 10.62 секунди на 100 метра и 21.47 секунди на 200 метра, като с постижението си на 200 метра се нареди на трето място във вечната ранглиста.

Масай Ръсел (САЩ)
Постави нов световен рекорд на 100 метра с препятствия от 12.09 секунди и регистрира девет от десетте най-бързи бягания през кампанията. Спечели титлите в Ultimate шампионата и Диамантената лига, завършвайки годината без нито едно поражение в дисциплината си.

Одри Веро (Швейцария)
Триумфира на 800 метра в Ultimate надпреварата, Диамантената лига и на Европейското първенство. Подобри рекорда на Диамантената лига три пъти, достигайки върхово постижение за сезона в света от 1:53.70 минута, което я изкачи до третото място във вечната ранглиста на дисциплината.

Крайно класиране на останалите номинирани:

4. Тигист Асефа (Етиопия)

5. Марилейди Паулино (Доминиканска република)

6. Агнес Нгетич (Кения)

7. Чейс Джаксън (САЩ)

8. Ян Дзю (Китай)

9. Мария Перес (Испания)

10. Камрин Роджърс (Канада)

Освен отличията за най-добър атлет и атлетка на годината, на галавечерта в Монако ще бъдат връчени и наградите за “Изгряваща звезда“ при жените и мъжете, “Треньор на годината“, “Наградата на президента“ и за първи път призът за “Момент на годината“.

Колаж: World Athletics

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