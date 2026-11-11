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Меган Кийт атакува европейския рекорд на 15 км в класическото бягане "Седем хълма“

  • 11 ное 2026 | 16:22
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Меган Кийт атакува европейския рекорд на 15 км в класическото бягане "Седем хълма“

Елитни лекоатлети, сред които редица медалисти от последните големи европейски форуми, ще застанат на старт в престижното шосейно бягане "Седем хълма“ в нидерландския град Неймеген тази неделя.

След като Ейлиш Макколган бе принудена да се оттегли в последния момент заради заболяване, основната европейска надежда при жените пада върху нейната съотборничка Меган Кийт. 24-годишната състезателка, която завоюва сребърно отличие на Европейското първенство по крос кънтри на СПАР миналия декември зад Надя Батоклети, ще дебютира в официално състезание на 15 километра.

Кийт има сериозни апетити към върховото европейско постижение на 15 км. То принадлежи на Лорна Киплагат, която фиксира 46:59 минути по време на историческия си полумаратон от 66:25 минути през 2007 година. Най-бързото време, регистрирано в чисто бягане на 15 км, пък е на Макколган – 47:13 минути от миналогодишното издание в Неймеген.

Британката вече има солиден опит в дългите дистанции. През март тя финишира на престижното трето място на полумаратона на Ню Йорк с резултат 67:13 мин., като премина контролата на 15-ия километър за впечатляващите 47:27 мин. още в първия си полумаратон в кариерата.

Домакините от Нидерландия възлагат надежди на Морийн Костер, която спечели сребърен медал на 10 000 метра на Европейското първенство в Бирмингам през август. Тя се завръща по трасето на "Седем хълма“ за първи път от 2022 година, когато финишира девета с 49:21 минути.

Традиционно силната източноафриканска група включва олимпийската шампионка на 3000 метра стийпълчейз от Токио 2020 Перут Чемутай от Уганда, записала неотдавна национален рекорд от 29:57 мин. на 10 км, както и силното етиопско дуо Асайеч Айичеу и Хирут Мешеша.

При мъжете със сигурност ще има нов победител, тъй като шампионът от 2023 година Винсент Кипруто от Кения няма да стартира. Основни претенденти за първото място са неговият сънародник и миналогодишен сребърен медалист Алекс Матата, южноафриканецът Максим Шометон и танзанийските бегачи Габриел Джералд Джиай и Бенджамин Рацим.

Европейските надежди се оглавяват от италианеца Пиетро Рива, европейски вицешампион в маратона, както и от местния любимец Майк Фопен. През миналата година Фопен беше най-добре представилият се европеец, финиширайки шести с нов национален рекорд на Нидерландия от 42:42 минути.

Като пейсмейкър на Фопен ще влезе европейският шампион на 1500 метра Стефан Нилесен, който ден по-рано ще участва и в надпреварата на 7 километра. Впечатление прави и присъствието на датчанина Якоб Сомер Симонсен, който наскоро подобри националния рекорд на страната си в полумаратона във Валенсия с време 60:42 минути.

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Снимки: Gettyimages

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