Ясни са тримата финалисти за наградата "Треньор на годината" за 2026 г.

Световната атлетика обяви тримата финалисти за обновената престижна награда “Треньор на годината“. Отличието ще бъде връчено по време на официалната годишна церемония на организацията на 29 ноември и цели да постави във фокуса на вниманието специалистите с ключов принос за развитието и успехите на елитните атлети.

Във финалната тройка за престижното признание попадат Фелипе де Сикейра, Роландо Грийн и Кен Харндън.

Фелипе де Сикейра (Бразилия)

Дългогодишен наставник на двукратния олимпийски медалист Алисон дос Сантос, който записа изумителен световен рекорд от 45.80 секунди на 400 метра с препятствия и триумфира на първенството Ultimate на Световната атлетика през 2026 година. Номинацията на Де Сикейра е признание за систематичната и дългосрочна работа по изграждането на Дос Сантос от обещаващ млад талант до рекордьор на планетата.

Роландо Грийн (Бахами)

Треньор на шампионките Масай Ръсел и Девин Чарлтън. През 2026 година Ръсел постави нов световен рекорд на 100 метра с препятствия от 12.09 секунди и завоюва титлата на първенството Ultimate. В същото време Чарлтън изравни собствения си световен рекорд в зала от 7.65 секунди по пътя към световната титла на 60 метра с препятствия на закрито. Номинацията на Грийн отличава както върховите резултати на неговите състезателки, така и изключителната дълбочина и качество на неговата специализирана програма за бягания с препятствия.

Кен Харндън (Зимбабве)

Треньор на изгряващата звезда Джакоби Тарп. Едва на 20-годишна възраст атлетът счупи световния рекорд на 110 метра с препятствия с време от 12.75 секунди, след което грабна и титлата на турнира Ultimate през 2026 година. Номинацията на Харндън оценява впечатляващия прогрес на Тарп в рамките на университетската програма на Оубърн – от световен шампион за юноши до 20 години до рекордьор при мъжете.

Новият формат и регламент

Призът “Треньор на годината“ надгражда досегашната награда на Световната атлетика за треньорски постижения. Кандидатите в разширения списък бяха определени от членовете на Треньорската комисия, учредена в края на 2025 година, като част от модернизирания модел на гласуване.

Впоследствие континенталните треньорски асоциации (или упълномощени институции в регионите без създадена структура) подредиха номинираните. Тази система гарантира пълно и балансирано представителство на всички шест географски зони при излъчването на тримата финалисти и крайния победител.

Името на лауреата ще бъде обявено на живо по време на галавечерта на Световната атлетика. На сцената ще бъдат връчени още наградите за “Атлет на годината“, “Изгряваща звезда“, специалната “Награда на президента“, както и новоучреденото отличие за “Момент на годината“.

Колаж: World Athletics

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