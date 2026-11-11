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Семеня отхвърли възможността за постове в южноафриканската атлетика: Няма да работя със змии

  • 11 ное 2026 | 14:48
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Семеня отхвърли възможността за постове в южноафриканската атлетика: Няма да работя със змии

Двукратната олимпийска шампионка Кастeр Семеня категорично изключи варианта да заеме посланическа или ръководна позиция в структурите на южноафриканската лека атлетика, заявявайки открито, че няма намерение да сътрудничи с хора, които са я предали.

Трикратната световна първенка на 800 метра е родена с различия в половото развитие, поради което нивата ѝ на тестостерон са по-високи от обичайните за жена. От спечелването на първата си планетарна титла като тийнейджърка през 2009 година насам, голяма част от кариерата ѝ премина в юридически спорове със Световната атлетика и спортните юрисдикции относно правото ѝ да се състезава при жените в елитния спорт.

Правилата, наложени от международната централа през 2018 година, задължаваха атлетката от Южна Африка да приема медикаменти за понижаване на тестостерона, за да запази състезателните си права. Тя отказа да го направи и година по-късно загуби делото пред Спортния арбитражен съд (КАС), пледирайки за дискриминация. Въпреки поредицата от неуспешни обжалвания, през 2023 година Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се произнесе в нейна полза по делото срещу швейцарските власти за нарушаване на основните ѝ права.

Сега 35-годишната Семеня отхвърли възможността да се кандидатира за управителния съвет на местната атлетическа федерация, подчертавайки, че организацията не я е защитила. По същия начин тя отказа и ролята на посланик за Южноафриканската спортна конфедерация и олимпийски комитет, която планира кандидатстване за домакинство на Олимпийските игри през 2036 или 2040 година.

Пред южноафриканската медия САБС Спорт Семеня бе категорична:

“Бях предадена толкова много пъти от същите тези хора. Не мога да се видя на една маса с врагове. Честна съм и говоря само за себе си. В момента нямам никакъв интерес към постове или участия в каквито и да е организации. Те просто те използват за примамка, а аз не желая да бъда в позиция, в която да дължа обяснения на когото и да било.“

След кратък период на изяви в дисциплината 5000 метра южноафриканката прекрати състезателната си дейност. Днес тя се е посветила на треньорска работа и ръководи фондацията “Кастeр Семеня“, която насърчава спортуването сред младежи от уязвими и бедни региони.

“Искам да управлявам собствения си кораб – лекоатлетическия клуб Масай, фондацията ми, която е мой основен приоритет, и моите състезатели. Поради това замразявам амбициите за ръководни постове на национално и международно ниво, тъй като нямам намерение да работя със змии“, обобщи олимпийската шампионка.

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Снимки: Gettyimages

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