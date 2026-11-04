Ясни са финалистите за "Момент на годината" в леката атлетика

Световната атлетика обяви трите финални номинации за новата категория “Момент на годината“. Победителят ще стане ясен по време на официалната церемония по връчването на годишните награди на организацията, която ще се състои на 29 ноември в Монако.

Призът е създаден с цел да отличи най-запомнящото се събитие от сезона – момент, който надхвърля рамките на единичното спортно постижение и предизвиква силни емоции и вдъхновение сред почитателите на спорта по цялото земно кълбо.

Номинираните за дебютното издание на наградата са:

- Триумфът на мъжката щафета на Ботсвана на 4х400 метра на родна земя по време на Световното първенство за щафети;

- Световният рекорд на Джош Кър в бягането на една миля с резултат 3:42.66 минути в Лондон;

- Върховото постижение на Сабастиан Саве в маратона на Лондон, където с време 1:59:30 часа той успя да преодолее границата от два часа.

Финалната тройка бе избрана след гласуване на привържениците чрез официалното мобилно приложение на Световната атлетика. Победителят ще бъде разкрит на живо от сцената в Княжеството.

По време на галавечерта ще бъдат връчени и другите традиционни отличия – за “Атлет и Атлетка на годината”, “Изгряваща звезда“, “Треньор на годината“, както и Наградата на президента.

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Снимки: Gettyimages