Масова дисквалификация: 853 бегачи останаха без официално класиране заради фалстарт

Стартовият номер в масовите шосейни бягания служи за много повече от просто засичане на финалното време. По време на 61-вото издание на популярното състезание “Бехобия – Сан Себастиан“ в Испания именно данните от номерата помогнаха на организаторите да установят дали участниците са потеглили в точно определената за тях група. Оказва се, че прекаленото нетърпение на старта може да струва скъпо и да доведе до заличаване на официалния резултат.

Организаторите потвърдиха, че 853 атлети са били дисквалифицирани след събитието на 8 ноември. 20-километровата надпревара привлече 27 172 участници тази година. Според испанските медии “Мундо Депортиво“ и “3Кат“, основната причина за необичайно високия брой наказания е стартирането в по-ранна вълна от определената.

Регламентът на надпреварата разпределя бегачите в групи на базата на предишните им постижения, като поетапният старт има за цел да контролира огромния поток от хора. Правилата позволяват на участниците да се преместят в по-късна стартова вълна, но преминаването в по-предна група води до директна дисквалификация. Това изискване е добре познато и от състезанията на организацията “Ню Йорк Роуд Рънърс”, където неправомерното влизане в по-бърз стартов коридор също анулира постижението.

В тълпата от хиляди души подобно преместване напред лесно може да остане незабелязано с просто око, но чиповете за времеизмерване, прикрепени към състезателните номера, отчитат точното време на преминаване през стартовата линия и контролните точки по трасето.

Сред останалите нарушения попада и бягането с чужд номер без надлежно разрешено прехвърляне. Организаторите все още не са предоставили детайлна справка за всеки отделен случай, поради което не е ясно колко точно от наказанията са свързани именно с преждевременно потегляне.

По официални данни общо 29 301 души са подали заявка за участие, а 26 947 са успели да пресекат финалната линия в Сан Себастиан. Малко над 3 процента от завършилите дистанцията от 12,4 мили са останали без официален резултат.

Макар 853 анулирани резултата да звучат като сериозна бройка, цифрата всъщност представлява подобрение спрямо предходни издания. През 2023 година дисквалифицираните бяха впечатляващите 1327 души, последвани от 958 през 2024 година и 918 през миналия сезон. Тенденцията показва известен напредък, въпреки че част от бегачите все още проявяват неразбиране или пренебрежение към правилата преди старта.

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