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Кипкорир Ротич залага на вярата и упорития труд за успешен сезон през 2027 г.

  • 11 ное 2026 | 12:01
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Кипкорир Ротич залага на вярата и упорития труд за успешен сезон през 2027 г.

Шампионът на Кения в бягането на 400 метра с препятствия Кипкорир Ротич се прицели в местата за националния отбор за Африканските игри и Световното първенство по лека атлетика през 2027 година. 28-годишният лекоатлет поставя вярата и здравата работа в основата на подготовката си за предстоящия натоварен сезон.

"За сезон 2027 поставям Бог над всичко, за да ме напътства по моя път“, сподели кениецът, като подчерта, че постоянството и дисциплината са от решаващо значение за реализирането на неговите амбиции. "Основната ми задача е да вложа много труд и да бъда максимално фокусиран през цялата състезателна година.“

Непосредствената цел пред националния първенец е да заслужи място в селекцията на Кения за Африканските игри в Кайро (Египет) и Световния шампионат в Пекин (Китай), където да премери сили с водещите атлети на континентално и планетарно ниво. Ротич заяви, че не възнамерява да спира само с успехите на родна земя, а се стреми към престижни международни отличия.

Освен към класирания на големите форуми, кенийският хърделист гледа и към сериозно подобрение на личния си рекорд. Амбицията му е да слезе в рамките на 47 секунди преди началото на Световното първенство. Досегашното му върхово постижение на 400 метра с препятствия е 48.99 секунди, записано при убедителната му победа на турнира "Кип Кейно Класик“.

Ротич вече е дал старт на тренировъчния процес за следващата кампания, като в момента преминава през етап на сериозни силови натоварвания с оглед достигането на върхова форма. Първото му състезателно изпитание е планирано за 2–3 април по време на уикенд турнира на Кенийската лекоатлетическа асоциация, който ще се проведе на спортен комплекс "Улинзи“.

Хърделистът подхожда с увереност към бъдещите си изяви след силната за него 2026 година, когато извоюва шампионската титла на Кения и представи страната си на редица международни форуми. "2026-а беше много успешна за мен. Успях да постигна много и да се състезавам за родината на различни надпревари“, коментира той.

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Снимки: Gettyimages

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