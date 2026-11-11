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Веро и Ехамер бяха избрани за атлети на годината в Швейцария

  • 11 ное 2026 | 13:46
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Напълно закономерно Одри Веро спечели за първи път в кариерата си приза за Лекоатлетка на годината в Швейцария. През изминалия сезон 22-годишната състезателка от Фрибур остана непобедена в бягането на 800 метра на открито. Сред върховите ѝ постижения се открояват европейската титла и впечатляващото време от 1:53.70 минути, с което се доближи само на 42 стотни от секундата до световния рекорд на чехкинята Ярмила Кратохвилова от 1983 година. В допълнение към това Веро бе обявена и за Атлетка на годината на Европа за 2026 г.

При мъжете отличието отиде при Симон Ехамер, който триумфира за пети път след успехите си през 2020, 2022, 2024 и 2025 година. През февруари 26-годишният атлет от Апенцел подобри световния рекорд в седмобоя с резултат от 6670 точки по време на Световното първенство в зала в Торун. Той се превърна и в първия швейцарец с победа на престижния турнир по многобой в Гьоцис, където коригира собствения си национален рекорд в скока на дължина с резултат от 8.51 метра. Ехамер завоюва и сребърен медал в скока на дължина на Европейското първенство.

Кристин Берсе Нуофер бе определена за “Треньор на годината” от Комисията по състезателен спорт към Швейцарската атлетика. 53-годишната специалистка от Фрибур има основна заслуга за изграждането на Веро като бегачка от световна класа. Специалната награда на Швейцарската федерация по лека атлетика, която се присъжда за изключителна всеотдайност към спорта, бе връчена на треньорския щаб на Ехамер в състав Рене Вайлер, Карл Вайлер, Ив Целвегер и Роман Вагнер.

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