Колко милиона ще спечелят тенисистите на Финалите на АТР

Финалите на АТР е сред най-престижните в тениса, а наградният фонд е наистина кралски. ATP не пести средства за заключителното си събитие за сезона, като предлага най-големия награден фонд в историята на Финалите от създаването им през 1970 г. Последното голямо тенис събитие за сезона, което ще събере най-добрите състезатели в зала „Иналпи Арена“ в Торино от 15 до 22 ноември, остава съвсем близо до рекорда за най-голяма парична награда, изплатена на един шампион.

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Ако разглеждаме единствено турнирите от календара на ATP, Финалите са най-богатата надпревара. Ако обаче включим и турнирите от Големия шлем и сравним възнагражденията за шампиона на сингъл, на първо място излиза Откритото първенство на САЩ през 2026 г., спечелено от настоящия световен номер едно Александър Зверев, с награда от 5,5 милиона долара. В Торино тенисист, който успее да спечели титлата без нито една загуба, ще може да заработи 5,171 милиона долара – с 329 000 долара по-малко от чека за шампиона в Ню Йорк. Разлика, чието значение може би е по-скоро символично, отколкото чисто финансово.

Финалите през 2026: Наградният фонд нараства с 250 000 долара

Финалите на ATP през 2026 г. предлагат общ награден фонд от 15,75 милиона долара, надминавайки предишния рекорд, поставен само 12 месеца по-рано, когато сумата достигна 15,5 милиона долара. Това представлява увеличение с 250 000 долара, или 1,61% на годишна база. Ръстът има предимно символично значение и цели да подчертае непрекъснатото развитие на турнира.

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Разпределението на допълнителните средства следва ясно определена посока. Цялото увеличение е насочено към надпреварата на сингъл, чийто награден фонд нараства от 12,45 на 12,7 милиона долара. Това означава увеличение с 250 000 долара, или 2,01%. Наградният фонд при двойките остава непроменен – 3,05 милиона долара, колкото беше и през 2025 г. Това решение потвърждава централната роля на надпреварата на сингъл за изграждането на търговската и спортната стойност на събитието. Осемте най-добри тенисисти за сезона продължават да бъдат основната атракция на Финалите.

Финалите на АТР през 2026: Колко печелят тенисистите на сингъл?

Системата за възнаграждения при сингъла съчетава гарантирана сума за участие с прогресивни бонуси, зависещи от постигнатите резултати в груповата фаза и последващите елиминационни мачове. Накратко, възнаграждението нараства с напредването в турнира – колкото по-далеч стигне даден тенисист, толкова повече печели.

Състезател, който успее да спечели всичките си пет мача, както направи Яник Синер миналата година, ще прибере внушителните 5,171 милиона долара.

Разпределението на наградния фонд на сингъл е следното:

Резерва: 156 000 долара.

Възнаграждение за участие: 338 000 долара при изиграване на трите мача от груповата фаза; 253 000 долара за два мача; 169 000 долара за един мач.

Победа в груповата фаза: 405 000 долара за всеки успех.

Победа на полуфинал: 1 206 000 долара.

Победа във финала: 2 412 000 долара.

Шампион без загуба: общо 5 171 000 долара, включително възнаграждението за участие и премиите за петте спечелени мача.

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Финалите на АТР 2026: Наградният фонд при двойките

Въпреки значителната разлика в размера на възнагражденията, надпреварата при двойките следва сходна система за разпределение на паричните награди. Важно е да се уточни, че сумите, посочени от ATP, се отнасят за целия тандем, а не за всеки от двамата тенисисти поотделно. Следователно общото възнаграждение трябва да бъде поделено между партньорите.

Разпределението на наградния фонд при двойките е следното:

Резервна двойка: 51 700 долара за отбора.

Възнаграждение за участие: 134 200 долара при изиграване на трите мача от груповата фаза; 100 650 долара за два мача; 67 100 долара за един мач.

Победа в груповата фаза: 96 600 долара за всеки успех.

Победа на полуфинал: 178 500 долара.

Победа във финала: 356 800 долара.

Шампиони без загуба: общо 959 300 долара за двойката.

Финалите на АТР: Как се увеличава наградният фонд през последните години?

Погледът към предишните издания показва, че организаторите на Финалите на ATP се стремят към устойчив растеж във всички направления. Наградният фонд е сред основните приоритети, тъй като размерът на паричните премии има съществено значение за популярността и престижа на събитието, включително за начина, по който то се възприема от широката публика.

През 2023 г. общият награден фонд достигна 15 милиона долара, което тогава представляваше рекорд за турнира. През 2024 г. сумата нарасна до 15,25 милиона долара, а през 2025 г. достигна 15,5 милиона долара. С предвидените 15,75 милиона долара за изданието в Торино през 2026 г. общото увеличение спрямо 2023 г. достига 750 000 долара, или 5%.

Още по-отчетлив е ръстът при максималното възможно възнаграждение за шампион на сингъл, който печели титлата без нито една загуба.

През 2023 г. тази сума беше 4 801 500 долара, а през 2024 г. нарасна до 4 881 100 долара. През 2025 г. максималната премия достигна 5 071 000 долара, докато през 2026 г. вече възлиза на 5 171 000 долара. Така само за три сезона потенциалното възнаграждение за непобедения шампион се е увеличило с 369 500 долара, или приблизително 7,7%.

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