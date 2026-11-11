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Стив Джонсън: Джокович вече не е претендент за трофей от Големия шлем

  • 11 ное 2026 | 15:33
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Стив Джонсън: Джокович вече не е претендент за трофей от Големия шлем

Новак Джокович изпраща един от най-трудните сезони в своята забележителна кариера. На 39-годишна възраст сърбинът се сблъска с непрестанни физически проблеми през втората половина на годината, което закономерно доведе до отпадането му от първата десетка на световната ранглиста и пропускане на Финалите на АТР в Торино. Според бившия американски тенисист Стив Джонсън времето на рекордьора по титли от Големия шлем на върха е изтекло и той едва ли ще спечели нов "мейджър" трофей.

Новак Джокович отпадна от "Мастърс" в Париж след загуба от Ринки Хиджиката
Новак Джокович отпадна от "Мастърс" в Париж след загуба от Ринки Хиджиката

Годината стартира обещаващо за ветерана с класиране на финала на Откритото първенство на Австралия след престижен успех над Яник Синер. Още на „Ролан Гарос“ и след достигането до полуфиналите на „Уимбълдън“ обаче умората и травмите взеха връх. Джокович срещна неочаквани затруднения по време на турнирите в Северна Америка, а спечелената титла в Токио по време на азиатското турне се оказа само временно проблясък. Сезонът завърши с ранни поражения в Шанхай, Базел и Париж.

„Бях изключително оптимистично настроен за Новак през последните седмици, когато заяви, че целта му е участие в Торино. Вярвах, че ще се справи – все пак става дума за Джокович. След триумфа му в Пекин изглеждаше, че отново намира най-добрата си форма. След това обаче последваха неочаквани загуби в Шанхай, от Щруф в Базел и от Ринки Хиджиката в Париж. За мен е категорично ясно, че Новак вече не е кандидат за големите трофеи. Всичко приключи. Никога не бива да бъде отписван напълно, но започвам да мисля, че този път няма да успее“, коментира Джонсън в подкаста Nothing Major.

В същата дискусия бившият номер осем в света Джон Иснър изрази коренно различна позиция, защитавайки дългогодишния си съперник на корта: „Не смятам, че подобни заключения са справедливи. На тази възраст е изключително трудно да се поддържа постоянно високо ниво във всеки турнир. Тялото на 39-годишен състезател просто не може да издържи на такова натоварване, дори да става въпрос за фигура като Джокович. В рамките на един конкретен турнир, където фокусът и адреналинът са на максимум, нещата изглеждат по друг начин. Предпочитам да бъда предпазлив, особено след като след два месеца предстои любимият му турнир от Големия шлем в Австралия.“

Макар да е очевидно, че формата на сърбина търпи спад и през 2027 г. той ще трябва прецизно да планира изявите си в преследване на 25-а титла от Големия шлем, неговото наследство в спорта остава непоклатимо. Само времето ще покаже дали Новак Джокович ще опровергае скептиците за пореден път, или прогнозата на Джонсън ще се превърне в реалност.

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