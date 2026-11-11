Жребият за Финалите на АТР е в четвъртък

Жребият за Финалите на ATP през 2026 г. ще бъде изтеглен в четвъртък от 13:00 часа българско време. Той ще може да се проследи в пряко излъчване след регистрация в сайта на АТР. Осемте участници ще бъдат разпределени в две групи по четирима тенисисти.

Световният номер 1 Александър Зверев и Карлос Алкарас ще бъдат големите звезди в престижния заключителен турнир за сезона, който ще се проведе от 15 до 22 ноември в зала „Иналпи Арена“ в Торино.

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Към тях ще се присъединят Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар.

Зверев спечели титлата от Финалите на ATP през 2018 и 2021 г. и пристига в Торино, след като в началото на ноември стана 30-ият тенисист в историята, достигнал до първото място в световната ранглиста на ATP.

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Алкарас се подготвя за четвъртото си участие в Торино, където достигна до финала през 2023 г. Испанецът спечели четири титли през настоящия сезон, като най-значимият му успех беше триумфът на Откритото първенство на Австралия през януари, с който оформи кариерен Голям шлем.

Шелтън ще участва във Финалите за втори път, докато шампионът от 2020 г. Медведев се завръща в надпреварата, след като през миналата година не успя да се класира.

Коболи, Фис, Тиафо и Ходар ще направят дебюта си в заключителния турнир на ATP.

Жребият за надпреварата на двойки също ще бъде изтеглен в четвъртък.

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