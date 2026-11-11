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Линда Носкова след фурора в Индиън Уелс: Чувствам се като риба във вода

  • 11 ное 2026 | 13:38
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Линда Носкова след фурора в Индиън Уелс: Чувствам се като риба във вода

Линда Носкова изживява мечтан дебют на Финалите на WТА в Индиън Уелс. Чешката тенисистка надделя над Коко Гоф, записвайки втората си поредна победа в турнира, с което стана първата полуфиналистка в надпреварата. Мястото сред най-добрите четири обаче се оказа неочаквана новина за самата нея.

Линда Носкова удари Гоф и стигна полуфиналите
Линда Носкова удари Гоф и стигна полуфиналите

Чехкинята чистосърдечно призна, че изобщо не е следила сложните изчисления за излизане от груповата фаза. „Разбрах буквално преди две минути, нямах никаква представа. Смятах, че е необходимо да се изиграят абсолютно всички двубои, за да се види подреждането, сподели с усмивка тя в студиото на „Тенис Ченъл“. - Това е фантастична изненада и съм изключително развълнувана. Извън класирането, днес изиграх страхотен мач и се чувствах много по-добре на корта в сравнение с преди два дни.“

Срещу Гоф Носкова демонстрира изключително комплексна игра, пласирайки девет аса и поставяйки под непрекъснат натиск сервиса на американката. Тя спечели впечатляващите 20 от първите 22 разигравания при втори сервис на съперничката си и реализира четири пробива още в първия сет. „Знаех, че срещу Коко ще бъде много сложно. Трябва да играеш концентрирано до последната точка, защото благодарение на сервиса и борбения си дух тя винаги може да намери изход“, коментира победителката.

Най-любопитното откровение на Носкова обаче бе свързано с нейното физическо и психологическо състояние. Тя пристигна в Индиън Уелс след изключително изтощителен сезон, умората от пробива в топ 10, сериозните битки в турнирите от Големия шлем и леки физически неразположения. „Когато съм добре психически, се чувствам отлично и физически. Дойдох на този турнир с дребни травми, но те вече изчезнаха, защото усещането на корта е страхотно“, обясни тя.

„Честно казано, пристигнах тук напълно изцедена и безкрайно уморена, но щом срещите започнаха, отново се почувствах като риба във вода“, заключи младата чехкиня, за която полуфиналът вече е факт, а най-важните мачове тепърва предстоят.

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