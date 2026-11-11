Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Надал отново призова за промени в мъжкия тенис

  • 11 ное 2026 | 14:32
  • 284
  • 0
Надал отново призова за промени в мъжкия тенис

Рафаел Надал отново изрази убеждението си, че системата за световната ранглиста в тениса се нуждае от сериозна промяна. Испанецът коментира и разширения формат на турнирите от сериите „Мастърс“ на ATP. Както ATP, така и WTA използват сходни системи за изчисляване на световната ранглиста, които се основават на точките, спечелени от тенисистите в турнирите през последните 52 седмици.

Необичайният ритуал на Мира Андреева преди мач: Федерер и Надал са в основата на успеха ѝ
Необичайният ритуал на Мира Андреева преди мач: Федерер и Надал са в основата на успеха ѝ

Надал, който сложи край на забележителната си кариера през 2024 г., прекара 209 седмици на първо място в световната ранглиста на ATP – шестото най-добро постижение в историята. В интервю за Associated Press Надал заяви, че тенисът трябва да въведе система за изчисляване на световната ранглиста на базата на резултатите от последните две години вместо сегашния едногодишен период.

Носителят на 22 титли от Големия шлем обясни, че подобна промяна би „дала на играчите малко повече свобода да вземат по-добри решения и същевременно, когато получат контузия, да разполагат с повече време за възстановяване“. Легендарният испанец определи като „грешка“ силно критикуваното решение на ATP да удължи продължителността на седем от деветте турнира от сериите „Мастърс“ до 12 дни.

Рафа Надал президент на Реал Мадрид? Какви са условията за това
Рафа Надал президент на Реал Мадрид? Какви са условията за това

Попитан дали му се е искало по време на кариерата му да има по-малко турнири на твърди кортове, Надал отговори:

„Беше ми трудно да се боря за това, докато все още играех професионално. Но сега мога да го кажа: не виждам много професионални спортове, които се практикуват върху подобни настилки. Това е истината. В тениса през по-голямата част от времето играем върху настилка, която, нека го кажем така, е много агресивна към тялото и ставите. И след това плащаме цената.“

По време на активната си кариера Надал многократно призоваваше за преминаване към система за световната ранглиста, основана на резултатите от последните две години.

През 2017 г. испанецът заяви:

„За да можем да управляваме по-добре програмата си и да имаме по-разумен календар, би било по-добре световната ранглиста да се изчислява за период от две години. Двугодишна ранглиста, а не едногодишна. Това ще защити тенисистите и ще им помогне да намират периоди, в които могат да си позволят почивка. При система, в която ранглистата се изчислява на базата на резултатите от последната година, ако искаш да заемаш добра позиция, не можеш да си позволяваш много почивка.

Ако си Федерер, Новак или дори аз самият и Анди, можеш да управляваш програмата си по този начин, защото сме способни да се завърнем след почивка и веднага да започнем да печелим много мачове. Тогава можеш да си позволиш подобен подход.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Коко Гоф скочи срещу WТА: Това трябва да се промени

Коко Гоф скочи срещу WТА: Това трябва да се промени

  • 11 ное 2026 | 14:00
  • 415
  • 1
Линда Носкова след фурора в Индиън Уелс: Чувствам се като риба във вода

Линда Носкова след фурора в Индиън Уелс: Чувствам се като риба във вода

  • 11 ное 2026 | 13:38
  • 336
  • 0
Юлия Стаматова достигна до втория кръг в Анталия

Юлия Стаматова достигна до втория кръг в Анталия

  • 11 ное 2026 | 12:19
  • 461
  • 0
Жребият за Финалите на АТР е в четвъртък

Жребият за Финалите на АТР е в четвъртък

  • 11 ное 2026 | 12:14
  • 523
  • 0
Финалите на АТР: без Синер, с нов световен номер 1 и "гладен" Алкарас

Финалите на АТР: без Синер, с нов световен номер 1 и "гладен" Алкарас

  • 11 ное 2026 | 11:42
  • 2229
  • 1
Джокович участва в грандиозен проект за 320-метров хотел в Маями

Джокович участва в грандиозен проект за 320-метров хотел в Маями

  • 11 ное 2026 | 11:12
  • 2142
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 861
  • 0
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 34569
  • 159
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 3576
  • 9
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 1448
  • 2
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 4764
  • 15
Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

  • 11 ное 2026 | 11:33
  • 4542
  • 8