Надал отново призова за промени в мъжкия тенис

Рафаел Надал отново изрази убеждението си, че системата за световната ранглиста в тениса се нуждае от сериозна промяна. Испанецът коментира и разширения формат на турнирите от сериите „Мастърс“ на ATP. Както ATP, така и WTA използват сходни системи за изчисляване на световната ранглиста, които се основават на точките, спечелени от тенисистите в турнирите през последните 52 седмици.

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Надал, който сложи край на забележителната си кариера през 2024 г., прекара 209 седмици на първо място в световната ранглиста на ATP – шестото най-добро постижение в историята. В интервю за Associated Press Надал заяви, че тенисът трябва да въведе система за изчисляване на световната ранглиста на базата на резултатите от последните две години вместо сегашния едногодишен период.

Носителят на 22 титли от Големия шлем обясни, че подобна промяна би „дала на играчите малко повече свобода да вземат по-добри решения и същевременно, когато получат контузия, да разполагат с повече време за възстановяване“. Легендарният испанец определи като „грешка“ силно критикуваното решение на ATP да удължи продължителността на седем от деветте турнира от сериите „Мастърс“ до 12 дни.

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Попитан дали му се е искало по време на кариерата му да има по-малко турнири на твърди кортове, Надал отговори:

„Беше ми трудно да се боря за това, докато все още играех професионално. Но сега мога да го кажа: не виждам много професионални спортове, които се практикуват върху подобни настилки. Това е истината. В тениса през по-голямата част от времето играем върху настилка, която, нека го кажем така, е много агресивна към тялото и ставите. И след това плащаме цената.“

По време на активната си кариера Надал многократно призоваваше за преминаване към система за световната ранглиста, основана на резултатите от последните две години.

През 2017 г. испанецът заяви:

„За да можем да управляваме по-добре програмата си и да имаме по-разумен календар, би било по-добре световната ранглиста да се изчислява за период от две години. Двугодишна ранглиста, а не едногодишна. Това ще защити тенисистите и ще им помогне да намират периоди, в които могат да си позволят почивка. При система, в която ранглистата се изчислява на базата на резултатите от последната година, ако искаш да заемаш добра позиция, не можеш да си позволяваш много почивка.

Ако си Федерер, Новак или дори аз самият и Анди, можеш да управляваш програмата си по този начин, защото сме способни да се завърнем след почивка и веднага да започнем да печелим много мачове. Тогава можеш да си позволиш подобен подход.“

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