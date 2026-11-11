Финалите на АТР: без Синер, с нов световен номер 1 и "гладен" Алкарас

Чакането приключи и най-добрите тенисисти в света са готови да излязат на корта. И макар да е вярно, че отсъствието на италианеца, спечелил последните две издания на турнира – младия южнотиролец Яник Синер, несъмнено ще се усети, трябва да се отбележи, че друг млад италианец – римлянинът Флавио Коболи, си заслужи мястото на Финалите след ожесточена битка, преодолявайки контузии и трудностите, свързани с все по-продължителния тенис сезон.

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Но моментът настъпи и Торино, със своята зала „Иналпи Арена“, е готов да вдигне завесата за 56-ото издание на Финалите на ATP – шестото поред, което ще се проведе в столицата на област Пиемонт. От 15 до 22 ноември осемте най-добри тенисисти за сезона ще се борят за титлата на заключителния турнир, с който завършва календарът на ATP Tour. Освен Коболи, сред участниците има и други големи имена, способни да предложат истинско зрелище. Александър Зверев, който пристига в Торино като номер 1 в света, вече е печелил Финалите два пъти – през 2018 и 2021 г., и може да се прицели в трети трофей.

Карлос Алкарас, вечният съперник на Синер, който загуби миналогодишния финал от италианеца, със сигурност ще иска да добави липсващия трофей към впечатляващата си колекция. Сред участниците са още Даниил Медведев, който спечели Финалите през 2020 г., и Бен Шелтън. Списъкът се допълва от Артур Фис, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар. Заедно с Коболи те оформят групата от четирима дебютанти, които в последния турнир за годината ще имат възможност да поднесат изненади и да променят установената йерархия преди сезон 2027.

Карлос Алкарас преследва липсващия трофей

Финалите на АТР 2026: Какво трябва да знаем за формата на турнира

Финалите на ATP се провеждат по различен формат от традиционните турнири в календара. Осемте класирали се тенисисти се разделят на две групи по четирима, всяка от които носи името на тенис легенда. Всеки участник се изправя срещу останалите трима съперници в своята група по системата „всеки срещу всеки“. Това означава, че една загуба не води до незабавно отпадане и всеки тенисист има възможност да изиграе поне три мача.

След края на груповата фаза първите двама от всяка група продължават към полуфиналите. Победителят от едната група се изправя срещу втория в другата и обратно. Победителите от двата полуфинала се срещат в директен двубой за титлата. Мач за третото място не се провежда. Групите се определят чрез жребий, съобразен с поставените тенисисти. Първият поставен попада в група А, а вторият – в група Б. Останалите шестима се разпределят чрез жребий по двойки, като по един състезател от всяка двойка попада в съответната група.

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Колко точки се присъждат

Точките, които могат да бъдат спечелени, не са никак малко и имат особено важно значение за крайното класиране през сезона. Финалите представляват ключово събитие както за окончателната подредба в световната ранглиста, така и за системата на ATP, която възнаграждава резултатите както в груповата фаза, така и в директните елиминации.

Всяка победа в груповата фаза носи 200 точки, успех на полуфиналите добавя 400, а победата във финала – още 500. Така тенисист, който спечели и трите си срещи в групата, а след това триумфира и с титлата, може да събере максималните 1500 точки за световната ранглиста. Това направи Григор Димитров през 2017-а.

Тази система придава конкретна стойност на всеки мач както по отношение на точките, така и за класирането в следващата фаза. Дори една загуба не означава автоматично отпадане. Решаващо значение има общият баланс от резултатите в групата, който определя кои състезатели продължават битката за трофея.

Форматът на двойки и успешният тандем Болели – Вавасори

Освен в надпреварата на сингъл, Финалите на ATP определят шампион и при двойките. В турнира участват осем тандема, разделени в две групи по четири. И тук всеки отбор играе срещу останалите три двойки в своята група, а първите два продължават към полуфиналите. На този етап победителят от едната група среща втория от другата и обратно.

Форматът на мачовете се различава от този на сингъл. Двубоите се играят до два спечелени сета, като при 40:40 се разиграва решаваща точка, а вместо евентуален трети сет се провежда мач тайбрек до 10 точки. Системата за присъждане на точки при двойките също предвижда 200 точки за всяка победа в груповата фаза, 400 за успех на полуфиналите и 500 за победа във финала.

Италия ще може да разчита на вече утвърден тандем на международната сцена – Симоне Болели и Андреа Вавасори, които се класират за Финалите на ATP за трета поредна година. През 2026 г. италианците спечелиха три титли, включително турнирите от сериите „Мастърс“ в Маями и Рим, както и надпреварата от категория ATP 500 в Ротердам. В Торино те ще се опитат да надградят представянето си от миналата година, когато достигнаха до полуфиналите, и ще се стремят да направят още една крачка напред пред родна публика.

Икономическото въздействие на Финалите на АТР върху Торино: Колко тежи отсъствието на Яник Синер?

Финалите на ATP са ключово събитие и от гледна точка на въздействието им върху местната икономика. Торино от години извлича значителни ползи от домакинството на надпреварата. Изданието през 2025 г. привлече близо 230 000 зрители и генерира общ икономически ефект от над 590 милиона евро – по-точно 591,1 милиона евро, като в тази сума се включват преките, косвените и индуцираните ефекти от провеждането на турнира.

Що се отнася до 2026 г., не бива автоматично да се приема, че резултатите от последните две издания ще бъдат повторени. Макар интересът към събитието, което събира най-добрите тенисисти в света, да остава голям, отсъствието на Яник Синер – централната фигура в надпреварата през 2024 и 2025 г., когато спечели титлата – е важен фактор, който трябва да бъде отчетен.

Разбира се, присъствието на Флавио Коболи, който заслужи мястото си с много труд и усилия, също може да привлече зрителски интерес. Не бива да се подценява и утвърдената двойка Болели – Вавасори. Както обикновено, окончателните резултати и икономическите показатели ще могат да бъдат оценени след края на събитието. Засега обаче е време завесата над Финалите на ATP за 2026 г. да бъде вдигната.

Икономическите прогнозни данни са от Sportefinanza.it

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