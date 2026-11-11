Раяна Димитрова след двойния световен триумф: Хейтът не успя да ме разколебае

Раяна Димитрова завоюва две световни титли на първенството по бодибилдинг и фитнес в Санта Сузана (Испания). Българката триумфира в бикини фитнес при девойките до 166 см и при жените до 162 см, където се пребори за златото в конкуренцията на още 30 състезателки.

Успехите продължиха силното ѝ представяне от миналата година, когато тя спечели абсолютната световна титла при девойките, стана световна шампионка и при жените, а към постиженията си добави и европейско злато.

В интервю за Sportal.bg Димитрова и нейният треньор д-р Юлий Русев разказаха за подготовката, предизвикателствата и работата, която стои зад поредните отличия.

„Тази година моята категория при жените беше най-многобройната – бяхме 31 участнички. Беше доста голямо предизвикателство, защото конкуренцията е много по-голяма. Състезавах се с много по-големи от мен, аз бях най-малката там. Миналата година също имахме очаквания, но тази трябваше да защитим постигнатото. Имаше доста негативни коментари преди състезанието. За щастие, това не успя да ме разколебае, а дори ме мотивира още повече“, сподели световната шампионка.

Димитрова разказа и за началото на съвместната си работа с Русев. След раздялата с предишния си треньорски екип, част от който беше Ралица Кашинова, тя започнала подготовка при него за есенния сезон.

„Така се случиха нещата, че трябваше да се разделя с предишните си треньори. Споделих му това и той веднага откликна. Започнахме работа за есенния сезон. Надявах се да ни стигне времето да направим това, което искахме. За щастие, успяхме да го постигнем за по-кратък период“, обясни Димитрова.

Въпреки поредните титли тя е категорична, че има върху какво да работи.

„Винаги има какво да се подобрява, дори да си пет години поред абсолютен световен шампион при жените“, заяви българката.

Русев, който още преди първенството изрази увереност, че поставените цели ще бъдат постигнати, отчете напредък както във формата на състезателката, така и в представянето ѝ на световната сцена.

„Целите бяха тези. Искахме и да надградим визуалната форма спрямо миналата година и успяхме. Тази година сред всички шампионки тя е в топ 3. Това е надграждане не само като форма и визия, а и като резултати“, коментира специалистът.

Д-р Юлий Русев е преминал през различните роли в бодибилдинга – състезател, треньор и международен съдия, а понастоящем е и член на Управителния съвет на Българската бодибилдинг и фитнес федерация. Той отличи и представянето на Мурат Еминов, който спечели световна титла в категорията си още при своя дебют.

„Мурат Еминов също стана световен шампион, и то при дебюта си. Още преди да обявят класирането, знаех, че ще спечели. Сега той продължава подготовката си“, каза Русев.

Специалистът обърна внимание и на необходимостта успехите на българските състезатели да получават по-голяма популярност.

„Трябва да сме малко по-активни в социалните мрежи, за да популяризираме спорта си. Състезателите правят федерацията. Ако няма състезатели, може да има клубове, но не е добре те да съществуват само на хартия“, заяви той.

Какво си казаха Раяна Димитрова и Юлий Русев преди и след световното първенство, какви са следващите им цели и върху какво ще работят – вижте във видеото!

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Снимки: Борислав Цветанов