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Юлия Стаматова достигна до втория кръг в Анталия

  • 11 ное 2026 | 12:19
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Юлия Стаматова достигна до втория кръг в Анталия

Юлия Стаматова достигна до втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка постигна убедителен успех срещу квалификантката Тереза Щабауер (Австрия) с 6:2, 6:1 за час и 38 минути на корта.

Следващата съперничка на Стаматова ще бъде Мария Лаува (Латвия).

По-късно днес българката и германката Ангелина Виргес ще стартират в първия кръг на двойки срещу вторите поставени Лаура Бьонер (Германия) и Андреа Присъкариу (Румъния).

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