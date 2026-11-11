Майката на Алкарас разкри любопитни истории от детството му

Карлос Алкарас е от онези редки таланти, които се появяват веднъж на поколение. Испанският тенисист вече доказа, че притежава всички качества да се нареди сред най-великите в историята на спорта. За вродения му усет към играта и първите му стъпки разказа неговата майка Вирхиния Гарфия, която си спомни за детските години на шампиона.

В интервю за френското издание „Екип“ тя сподели, че необикновените заложби на сина ѝ са били видими още в най-ранна възраст, преди изобщо да проговори.

„Когато беше на две години, той все още не говореше, но вече показваше невероятна сръчност с топката. В детската градина учителките непрекъснато ни казваха колко са впечатлени от неговата координация – вродено качество, което трудно може да се обясни“, разказа Вирхиния Гарфия.

Искрата, запалена от по-големия му брат

Любовта на Алкарас към тениса се ражда покрай по-големия му брат Алваро. На петгодишна възраст Карлос присъства на първите състезания на брат си и веднага пожелава да се включи в надпреварите.

Въпреки обясненията на родителите му, че е твърде малък и няма издаден състезателен лиценз, бъдещият шампион настоява веднага да бъде картотекиран. Това детско упорство се оказва ключов момент за бъдещето както на Карлос, така и на цялото семейство.

Пакости, въображение и липса на бунт

Въпреки енергичния му и експлозивен стил на корта, майка му разкрива, че извън него той е бил спокойно и послушно дете, макар и с неизчерпаемо въображение.

„Налагаше се да пребоядисваме стената в хола няколко пъти, а колко лампи счупи... Ядосвахме се, но не прекалено. Често го чувахме в стаята му да разиграва въображаеми интервюта след мачове. Беше игрив, но днес е много по-уравновесен. За разлика от брат си, Карлос така и не премина през бунтарски пубертет. Винаги е бил човек, с когото се общува изключително лесно“, допълва тя.

Подкрепата на семейството остава основен стълб в кариерата на испанеца. Карлос многократно е подчертавал колко важно за неговата психика и игра е присъствието на родителите му и неговия брат по време на турнирите, като близките му се стремят да бъдат неотлъчно до него, особено по време на европейските надпревари.

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