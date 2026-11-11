Коко Гоф скочи срещу WТА: Това трябва да се промени

Американската тенисистка Коко Гоф изрази остро недоволство срещу регламента на Финалите на WТА. Според двукратната шампионка от Големия шлем настоящият формат с групова фаза, който се прилага и при мъжете в АТР тура, е остарял и е нужна промяна в регламента на заключителния турнир за сезона.

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Реакцията на Гоф дойде непосредствено след загубата ѝ от Носкова, която постави класирането ѝ за полуфиналите в зависимост от сложни математически сметки в последния ден. Докато специалисти и фенове изчисляват спечелените сетове и геймове за определяне на участничките в следващата фаза, американката разкритикува подобни сценарии и призова за реформа.

„Знам, че имам шанс да продължа напред в зависимост от различните развръзки, но цялата тази ситуация ми се струва малко глупава. Ако спечеля мача си в четвъртък срещу Костюк и въпреки това не се класирам, ще бъде наистина странно. Няма какво повече да кажа, просто ще изчакаме следващата година. Всички са наясно, че това трябва да се промени“, коментира Гоф.

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Интересен детайл от думите на американката е разкритието, че ръководството на WТА подготвя сериозни корекции във формата на надпреварата за следващия сезон. Освен че събитието ще се премести в Шарлът, Северна Каролина, се обсъжда и намаляване на продължителността му от осем на пет дни. Това би позволило участие на 16 тенисистки в традиционна схема с директни елиминации от четвъртфиналите.

Турнирът на най-добрите се провеждаше именно по системата на директна елиминация до 2002 година, когато бе наложен настоящият групов регламент. Очаква се в следващите дни да станат ясни както мненията на останалите състезателки, така и официалните намерения на WТА относно бъдещето на най-важния турнир в календара на организацията.

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