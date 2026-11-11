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Коко Гоф скочи срещу WТА: Това трябва да се промени

  • 11 ное 2026 | 14:00
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Коко Гоф скочи срещу WТА: Това трябва да се промени

Американската тенисистка Коко Гоф изрази остро недоволство срещу регламента на Финалите на WТА. Според двукратната шампионка от Големия шлем настоящият формат с групова фаза, който се прилага и при мъжете в АТР тура, е остарял и е нужна промяна в регламента на заключителния турнир за сезона.

Линда Носкова удари Гоф и стигна полуфиналите
Линда Носкова удари Гоф и стигна полуфиналите

Реакцията на Гоф дойде непосредствено след загубата ѝ от Носкова, която постави класирането ѝ за полуфиналите в зависимост от сложни математически сметки в последния ден. Докато специалисти и фенове изчисляват спечелените сетове и геймове за определяне на участничките в следващата фаза, американката разкритикува подобни сценарии и призова за реформа.

„Знам, че имам шанс да продължа напред в зависимост от различните развръзки, но цялата тази ситуация ми се струва малко глупава. Ако спечеля мача си в четвъртък срещу Костюк и въпреки това не се класирам, ще бъде наистина странно. Няма какво повече да кажа, просто ще изчакаме следващата година. Всички са наясно, че това трябва да се промени“, коментира Гоф.

Линда Носкова след фурора в Индиън Уелс: Чувствам се като риба във вода
Линда Носкова след фурора в Индиън Уелс: Чувствам се като риба във вода

Интересен детайл от думите на американката е разкритието, че ръководството на WТА подготвя сериозни корекции във формата на надпреварата за следващия сезон. Освен че събитието ще се премести в Шарлът, Северна Каролина, се обсъжда и намаляване на продължителността му от осем на пет дни. Това би позволило участие на 16 тенисистки в традиционна схема с директни елиминации от четвъртфиналите.

Турнирът на най-добрите се провеждаше именно по системата на директна елиминация до 2002 година, когато бе наложен настоящият групов регламент. Очаква се в следващите дни да станат ясни както мненията на останалите състезателки, така и официалните намерения на WТА относно бъдещето на най-важния турнир в календара на организацията.

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