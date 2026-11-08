Президентът на БФЛА Георги Павлов: Медалът е заслужена награда за огромния труд на Стилиян Орлинов

Изключително щастлив съм от успеха на Стилян Орлинов, който донесе сребърен олимпийски медал за България, коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.

Талантът постигна 7.30 метра в скока на дължина на Младежките олимпийски игри в Дакар.

Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

„Това е заслужена награда за огромния труд, постоянството и усилията, положени през един изключително дълъг и натоварен състезателен сезон, който продължава вече седем месеца! Въпреки натрупаната умора Стилиян показа характер, класа и силен състезателен дух в най-важния момент!", написа Павлов в социалните мрежи.

"Поздравления за неговия треньор Атанас Иванов, за СК Михаил Желев (Сливен) и за семейството му, които са неизменна част от този успех!", добави президентът на БФЛА.

Стилиян Орлинов: Не съм много щастлив от резултата, но съм горд от медала

"Благодаря на Българския олимпийски комитет и на Министерството на младежта и спорта за подкрепата, която оказват на младите ни таланти и на българската лека атлетика! Гордеем се с теб, Стилян, и вярвам, че това е само началото на още много големи успехи за теб и българската лека атлетика!", завърши Павлов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google