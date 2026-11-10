Среща с ултрамаратонеца Пирин Галов ще се състои на 24 ноември в Троян

Среща с ултрамаратонеца Пирин Галов ще се състои на 24 ноември от 17:30 часа в зала „Троян“, съобщи за БТА Тереза Георгиева от общинската администрация. Инициативата е част от поредица срещи с успешни български спортисти, чрез които Община Троян цели да вдъхнови активните хора от всички възрасти да спортуват, да си поставят високи цели и да се стремят към постижения. Предишният гост в тази поредица беше баскетболистът Александър Везенков, посочи Георгиева. По време на срещата в Троян Галов ще разкаже за своя път в спорта и опита си в ултрамаратонското бягане.

Галов е роден в семейство на спортисти – национални състезатели по ориентиране. В младежките си години също тренира ориентиране, а по-късно се занимава активно със спортно катерене и алпинизъм. Започва да бяга през 2011 г., като постепенно увеличава дистанциите.

През 2015 г. преодолява първата си ултрамаратонска дистанция – 66 километра в състезанието „Трявна Ултра“. Две години по-късно се класира на трето място в „Пирин Ултра“, едно от най-трудните ултрамаратонски състезания в България.

Спортистът е участвал и в редица международни състезания, сред които Ultra Trail Tarragona в Испания, Corfu Mountain Trail Ultra на остров Корфу, Frozen Peaks Marathon в Гърция, Cursadi Ciclopi Endurance Trail в Сицилия и Terra de Gigantes в Португалия, като многократно е постигал челни класирания.

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