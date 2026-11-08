Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА унижи Левски в дербито - на живо след 3:0 за "червените" на "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

  • 8 ное 2026 | 19:30
  • 335
  • 1
Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българинът завоюва сребърно отличие в скока на дължина на турнира по лека атлетика в столицата на Сенегал.

Орлинов постигна 7.30 в най-добрия си пети опит. При първото си излизане в сектора той записа 7.24, след което последваха три фаула, а в шестия опит има 7.29 метра.

Шампион стана японецът Коки Хасебе със 7.45. Трети е Ибрахим Савадого (Буркина Фасо) със 7.23.

Другият българин Васил Антонов в надпреварата днес се класира за финала на 400 метра.

Националът даде второ време във втора полуфинална серия 49.07 секунди при температура около 40 градуса.

Финалът на дисциплината е утре от 17:00 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Виктория Ангелова с номинация за още една награда

Виктория Ангелова с номинация за още една награда

  • 8 ное 2026 | 13:45
  • 2886
  • 0
Обявиха финалистите за феърплей в Световната атлетика за 2026 г.

Обявиха финалистите за феърплей в Световната атлетика за 2026 г.

  • 8 ное 2026 | 10:17
  • 1162
  • 0
Любопитни факти за европейската шампионка Ема Заплеталова

Любопитни факти за европейската шампионка Ема Заплеталова

  • 8 ное 2026 | 09:23
  • 2210
  • 0
Пуснаха в продажба първите билети за Диамантената лига през 2027 г.

Пуснаха в продажба първите билети за Диамантената лига през 2027 г.

  • 8 ное 2026 | 08:55
  • 848
  • 0
Мохамед Абдилаахи се завръща на пистата през януари след контузия

Мохамед Абдилаахи се завръща на пистата през януари след контузия

  • 8 ное 2026 | 08:24
  • 738
  • 0
Асафа Пауъл се впуска в треньорството в памет на своя наставник и с поглед към Ноа Лайлс

Асафа Пауъл се впуска в треньорството в памет на своя наставник и с поглед към Ноа Лайлс

  • 5 ное 2026 | 19:47
  • 1060
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 178876
  • 967
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 1950
  • 0
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 6853
  • 8
Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

Собственикът на Левски: Първенството тепърва започва

  • 8 ное 2026 | 19:09
  • 7410
  • 28
Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

Блестящ обрат с фамозен гол донесе три точки на Спартак срещу Арда

  • 8 ное 2026 | 15:54
  • 41831
  • 23
Гран При на Сао Пауло: Норис води, Верстапен излезе втори със заповед от бокса

Гран При на Сао Пауло: Норис води, Верстапен излезе втори със заповед от бокса

  • 8 ное 2026 | 18:50
  • 4753
  • 0