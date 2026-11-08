Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българинът завоюва сребърно отличие в скока на дължина на турнира по лека атлетика в столицата на Сенегал.

Орлинов постигна 7.30 в най-добрия си пети опит. При първото си излизане в сектора той записа 7.24, след което последваха три фаула, а в шестия опит има 7.29 метра.

Шампион стана японецът Коки Хасебе със 7.45. Трети е Ибрахим Савадого (Буркина Фасо) със 7.23.

Другият българин Васил Антонов в надпреварата днес се класира за финала на 400 метра.

Националът даде второ време във втора полуфинална серия 49.07 секунди при температура около 40 градуса.

Финалът на дисциплината е утре от 17:00 часа.

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