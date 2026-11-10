Слухове за отравяне с кетамин след полумаратона в Санта Барбара: 19 бегачи са приети в болница

В социалните мрежи стремително се разпространяват твърдения, че 19 бегачи, хоспитализирани по време на неделния полумаратон в Санта Барбара, са станали жертва на умишлено отравяне с кетамин.

Спекулациите избухнаха веднага след състезанието, като потребители в интернет твърдят, че конкретен пункт за вода и подкрепителни напитки около 11-ата миля е бил замърсен с упойващото вещество. Потребител в социалната мрежа X с име Джен Лин Калахан сподели, че предполагаемото отравяне се е случило на подкрепителен пункт между 11-ата и 12-ата миля.

Същевременно участник в платформата Редит написа: "Бях един от хоспитализираните бегачи. Когато най-накрая дойдох в съзнание след транспортирането с линейка, лекарят незабавно каза на мен и семейството ми, че състоянието е подозрително и са почти убедени, че е предизвикано от упойващо вещество. Всички настанени в болницата бяхме млади и в отлично здраве.“

Местните власти и медицинските екипи обаче все още не потвърждават тези предположения, като официалната причина за внезапните заболявания остава неустановена.

В прессъобщение, предоставено на "Си Би Ес Нюз", полицейското управление на Санта Барбара потвърди, че е получен сигнал от местна болница относно множество състезатели, потърсили спешна помощ с "необичайни симптоми“. Органите на реда са започнали разследване на инцидента като случай с "подозрителни обстоятелства“.

От полицията поясняват, че конкретният източник на масовото неразположение все още не е идентифициран. Пострадалите са пристигали в болницата както с линейки, така и със собствен транспорт. В официалното изявление се посочва: "Към момента няма конкретни препоръки за действия от страна на обществеността, но участниците, които не се чувстват добре, трябва незабавно да потърсят медицинска помощ.“

Говорител на болничната мрежа "Котидж Хелт“ съобщи, че в неделната сутрин в спешните им отделения са приети 19 души със сходни симптоми от неизяснен характер: "Регистрирахме по-голям от очаквания брой спешни посещения, свързани с участници в организираното бягане в Санта Барбара. Тази сутрин 19 пациенти постъпиха в спешните отделения, като голяма част от тях проявиха подобни оплаквания с неустановена причина.“

Организаторите на полумаратона заявиха пред "Си Би Ес Ел Ей", че според техните медицински доклади оплакванията се дължат на горещината или обичайно физическо изтощение. Въпреки това лекарите продължават задълбоченото разследване на медицинската мистерия.

Стартът на полумаратона, в който участваха над 7500 души, бе даден в 7:00 ч. сутринта на булевард "Кабрильо“, а надпреварата продължи до 11:00 ч. Празничната атмосфера на събитието обаче бързо бе помрачена от поредицата спешни медицински случаи.

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