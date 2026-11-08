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Стилиян Орлинов: Не съм много щастлив от резултата, но съм горд от медала

  • 8 ное 2026 | 21:23
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Стилиян Орлинов: Не съм много щастлив от резултата, но съм горд от медала

Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българинът завоюва сребърно отличие в скока на дължина на турнира по лека атлетика в столицата на Сенегал.

След надпреварата той заяви, че е горд от медала, но не е щастлив от постигнатия резултат.

Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026
Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

"Реално състезанието мина доста лесно. Не очаквах да е толкова лесно, очаквах малко повече да трябва да се напъвам. Не съм много щастлив от резултата си, горд съм от постижението, от медала, но резултатът не е това, което очаквах. Не ми достигна достатъчно дисциплина, за да стигна до това, което желая преди самото състезание. Условията определено ми попречиха, беше доста топло и може би това ми повлия малко или много", каза атлетът.

Президентът на БФЛА Георги Павлов: Медалът е заслужена награда за огромния труд на Стилиян Орлинов
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"Този успех ми дава мотивация да продължавам напред, да се боря за голямата ми мечта, а именно олимпийско злато за мъже", добави сребърният медалист.

"Божидар Саръбоюков е голям пример за мен в дългия скок и се стремя да го гоня. Посвещавам този медал първо на родителите ми, второ на треньора ми и също на приятелите ми", завърши Орлинов.

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