Стилиян Орлинов: Не съм много щастлив от резултата, но съм горд от медала

Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Българинът завоюва сребърно отличие в скока на дължина на турнира по лека атлетика в столицата на Сенегал.

След надпреварата той заяви, че е горд от медала, но не е щастлив от постигнатия резултат.

Стилиян Орлинов донесе втори медал за България от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

"Реално състезанието мина доста лесно. Не очаквах да е толкова лесно, очаквах малко повече да трябва да се напъвам. Не съм много щастлив от резултата си, горд съм от постижението, от медала, но резултатът не е това, което очаквах. Не ми достигна достатъчно дисциплина, за да стигна до това, което желая преди самото състезание. Условията определено ми попречиха, беше доста топло и може би това ми повлия малко или много", каза атлетът.

Президентът на БФЛА Георги Павлов: Медалът е заслужена награда за огромния труд на Стилиян Орлинов

"Този успех ми дава мотивация да продължавам напред, да се боря за голямата ми мечта, а именно олимпийско злато за мъже", добави сребърният медалист.

"Божидар Саръбоюков е голям пример за мен в дългия скок и се стремя да го гоня. Посвещавам този медал първо на родителите ми, второ на треньора ми и също на приятелите ми", завърши Орлинов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google