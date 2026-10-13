Алегри: Нужно е време, Мактоминей може да започне

Скот Мактоминей може да започне като титуляр за Наполи в гостуването на Виляреал от Шампионската лига, потвърди старши треньорът на италианския шампион Масимилиано Алегри. Наставникът все още не е взел окончателно решение за състава, но шотландският национал постепенно възстановява формата си след здравословните проблеми, които го извадиха от игра за близо два месеца.



„Възможно е, но все още не съм решил окончателно какъв ще бъде стартовият състав. Утре сутринта ще преценя как се чувстват футболистите и ще се опитам да си представя как ще протече мачът, като взема предвид и възможните смени“, заяви Алегри на пресконференцията преди двубоя. Мактоминей не беше започвал като титуляр от 30 август, след като на 8 септември претърпя процедура заради лека сърдечна аритмия. Той получи разрешение да поднови пълноценни тренировки миналата седмица, а през уикенда записа около 30 минути при победата над Фрозиноне.

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Алегри подчерта, че Наполи се нуждае от точки в предстоящия двубой, след като загуби първия си мач в основната фаза на Шампионската лига срещу Арсенал. „Няма да бъде лесно, защото Виляреал е неудобен съперник и идва след силен мач срещу Реал Мадрид“, предупреди треньорът. Той коментира и възможността да използва Мактоминей заедно с Кевин Де Бройне, като призова за търпение: „Добрите футболисти трябва да играят заедно. Мактоминей не е играл известно време, а Де Бройне пристигна на 5 август. Нужно е време“.Наставникът отхвърли и спекулациите, че схемата с трима централни защитници е най-подходящата за отбора. „Да се говори за формации е твърде опростено. Това са по-скоро разговори за бар, отколкото за футболния терен“, заяви Алегри, който очаква постепенно завръщане и на други контузени играчи.

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