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Мактоминей се завръща в тима на Шотландия

  • 3 ное 2026 | 15:35
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Мактоминей се завръща в тима на Шотландия

Скот Мактоминей се завръща в състава на Шотландия за двата мача от Лигата на нациите този месец срещу Северна Македония и Швейцария. 29-годишният халф на Наполи претърпя сърдечна операция през септември и пропусна първия лагер.

Нападателят на Торино Че Адамс, който отсъстваше при последния лагер поради мускулно напрежение, също се завръща, докато за първи път е повикан защитникът Джеймс Пенрис, който в момента е под наем в Рейнджърс от гръцкия АЕК Атина.

Левият бек на Селтик Кийрън Тиърни се оттегли от първия лагер поради контузия, но вече е отново в състава, докато централният защитник Скот Маккена пропуска мачовете, след като е получил травма в гърба по време на мач за Динамо Загреб.

Джош Дойг, Колби Донован, Джеймс Уилсън и Ленон Милър отпадат от състава. Себастиен Поконьоли обяви състава си от 26 играчи за домакинския мач срещу Република Северна Македония на "Хампдън Парк" на 13 ноември, следван от гостуване в Швейцария три дни по-късно. Шотландия заема трето място в групата си с четири точки от четири мача, на три точки зад Словения и на осем зад убедителния лидер Швейцария.

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