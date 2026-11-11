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Сърбия с огромен жест към децата за мача с Германия

  • 11 ное 2026 | 01:42
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Сърбия с огромен жест към децата за мача с Германия

Близо 5000 зрители се очакват на стадиона за двубоя между Сърбия и Германия на 13 ноември (петък), въпреки че домакините са наказани да играят пред празни трибуни. Специален регламент на УЕФА позволява на деца под 15-годишна възраст да присъстват на мача, ако са придружени от своите учители или треньори.

През миналия месец Сърбия получи санкция да изиграе следващия си домакински мач от Лигата на нациите при закрити врата. Причината за суровото наказание беше расистко и дискриминационно поведение от страна на сръбските фенове по време на срещите с Гърция и Нидерландия.

Така двубоят срещу Германия на стадион „Райко Митич“ в Белград трябваше да се проведе без подкрепата на публиката. Оказва се обаче, че трибуните няма да бъдат напълно празни.

От Сръбската футболна асоциация потвърдиха пред DPA, че съществува „вратичка“ в правилника на УЕФА, която ще позволи на хиляди млади фенове да подкрепят отбора си.

Клаузата позволява на деца под 15 години да посетят срещата, стига да са организирани и придружени от преподаватели или треньори. По този начин, вместо оглушителна тишина, на стадиона ще звучи детска глъч в подкрепа на сръбските национали.

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