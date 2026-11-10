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Георги Лазаров: Няма да забравя момента, в който ме повикаха в националния отбор

  • 10 ное 2026 | 13:58
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Георги Лазаров: Няма да забравя момента, в който ме повикаха в националния отбор

Нападателят на Черно море Георги Лазаров попадна за пръв път в мъжкия национален тим, след като бе повикан от селекционера Атанас Рибарски за мачовете от Лигата на нациите с Исландия и Естония. Но какво е житейската история на 22-годишния футболист, разказваме сега.

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Той започва да усеща любовта си към футбола още в детската градина. Още преди това обаче той е загубил своя слух. Родителите му трябва да изберат дали да му сложат слухови апарати или импланти, с които обаче Лазаров няма да може да тренира пълноценно.

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„Още в детската градина ми дадоха топката и започнах да играя. Не се коментираше, че искам да играя футбол, което означаваше, че няма как да имам импланти. Имало е моменти, в които ми е било много трудно. Сега, години по-късно, съм се виждал с децата, които са ми се подигравали, когато бях малък. Те знаят, че това не е било окей. Помня госпожите, на които родителите ми плащаха, за да работят с мен индивидуално. Радвам се, че съм постигнал всичко това“, сподели Лазаров пред „Нова“.  

„Ако мога да говоря с детето Георги Лазаров, бих му казал да не се отказва никога, защото успехът идва след трудните моменти. Този момент, с повиквателната за националния тим, никога няма да го забравя. Цялото ми семейство е много щастливо. Ще се радвам да бъда пример – трудните моменти трябва се посрещат с двете ръце, а успеха ще дойде след това“, каза още играчът на Черно море.

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