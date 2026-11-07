Петков: Страхотна игра в дефанзивен план! Факт е, че трудно бележим голове

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков сподели първите си впечатления след равенството 0:0 с Черно море в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

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"Трябва да поздравя момчетата за страхотната игра в дефанзивен план. Имахме ситуации, които можехме да изиграем по-добре. След червения картон трябваше да променим плана и не допуснахме гол срещу Черно море.



Факт е, че трудно бележим голове. Това, че не отбелязваме гол влияе на момчетата. Имаме доста класа по фланговете и в средата на терена, но трябва да сме по-спокойни", заяви Петков.

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