Марин Петков: Настроението е приповдигнато от добрата игра срещу Люксембург

Марин Петков сподели очакванията си преди предстоящите два мача на националния отбор на България срещу Исландия и Естония от турнира Лига на нациите. Според него в тима ни се забелязва приповдигнато настроение след успеха срещу Люксембург.

„Чувствам се много хубаво на родна земя. Настроението е приповдигнато от добрата игра срещу Люксембург. Фокусираме се върху предстоящите два мача. Все един от новите ще се интегрира достатъчно добре. Трябва да помогнем за това нещо. Новите в отбора ще помогнат с качествата си. Футболистите не трябва да коментират работата на треньора. Не трябва да се фокусираме върху бъдещето и миналото, а да се фокусираме върху настоящето. Трябва да се професионалисти и да спазваме абсолютно всичко, което нашият наставник иска. В предстоящия мач трябва да излезем да играем футбол. Предните резултати не бяха позитивни. Може да сме влезнали с друга нагласа, но резултатите са спрямо това, което си показал. Явно си заслужаваме мястото. Нивото ни може да бъде по-високо, то това не трябва да го казваме само на приказки, а да го показваме на терена. Поколенията се менят и от нас зависи да променим настоящето.

Не трябва да окачествяваме треньорите на българи и чужденци , а дали са добри“.

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